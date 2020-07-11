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Лаборатория

COVID-19 в Молдове: за сутки нет ни одной смерти от нового коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30897503/covid-19-v-moldove-kolichestvo-vyzdorovevshikh-prevysilo-12-tysya.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. К утру субботы в Молдове выздоровело от коронавируса еще 268 пациентов. Таким образом, количество выписанных достигло 12 тысяч 456. 

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре.
© Sputnik / Илья Питалев
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За сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 18 тысяч 924, из них 1 тысяча 301 в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 72 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находятся 373 человека, из них 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 1 тысяча 12 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 600 случаев инфицирования среди работников системы здравоохранения. Среди них 673 врача, медсестры - 1192, санитарки - 508, вспомогательный персонал - 227 человек. 

Общее количество погибших остается на отметке 635 случаев за весь период пандемии.

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