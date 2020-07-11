Риск наводнений на юге страны: спасатели укрепили защитные дамбы - видео

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. За последние сутки спасатели проводили работы по укреплению дамб на участках южного региона Молдовы, где есть угроза затопления. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ведомства, в селе Гёлтосу Кантемирского района была построена дамба высотой 3 метра и длиной 300 метров. Сооружение защитит 48 домов от рисков затопления.
"К работе привлекли 26 единиц спецтехники и 25 человек, среди которых спасатели, полицейские и представители местных органов власти", - говорится в пресс-релизе ГИЧС.
Работы по укреплению защитных сооружений проводились в селах Вэлень и Вадул-луй-Исак Кагульского района.
В Вэлень спасатели укрепили дамбу длиной 20 метров, она защитит 40 гектаров посевов.
Помощь специалистов также понадобилась в селе Колибаш, где была построена дамба длиной 15 метров.
Для ее возведения использовали 150 мешков глины. Сотрудники ГИЧС продолжают следить за ситуацией в стране, связанной с ростом уровня воды в реках Прут и Днестр.
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