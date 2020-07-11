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Искусственная дамба

Риск наводнений на юге страны: спасатели укрепили защитные дамбы - видео

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30898078/spasateli-ukrepili-i-vozveli-novye-damby-na-yuge-moldovy.html

Ежедневно спасатели работают в разных населенных пунктах страны, где есть риск затопления. На данный момент самая опасная ситуация в районах, располагающих вдоль реки Прут.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. За последние сутки спасатели проводили работы по укреплению дамб на участках южного региона Молдовы, где есть угроза затопления. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. 

По данным ведомства, в селе Гёлтосу Кантемирского района была построена дамба высотой 3 метра и длиной 300 метров. Сооружение защитит 48 домов от рисков затопления.

"К работе привлекли 26 единиц спецтехники и 25 человек, среди которых спасатели, полицейские и представители местных органов власти", - говорится в пресс-релизе ГИЧС. 

Работы по укреплению защитных сооружений проводились в селах Вэлень и Вадул-луй-Исак Кагульского района.

Река Днестр
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В Вэлень спасатели укрепили дамбу длиной 20 метров, она защитит 40 гектаров посевов.

Помощь специалистов также понадобилась в селе Колибаш, где была построена дамба длиной 15 метров.

Для ее возведения использовали 150 мешков глины. Сотрудники ГИЧС продолжают следить за ситуацией в стране, связанной с ростом уровня воды в реках Прут и Днестр.

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