Сколько денег выделяет правительство пострадавшим от наводнения селам

Молдавские власти не бросят на произвол судьбы граждан, проживающих в пострадавших от наводнений районах.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Правительство Молдовы выделит около 12 миллионов леев населенным пунктам, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

По его словам, деньги выделят из интервенционного фонда местным властям и жителям сел Ханска, Бессарабка, Липканы, Пожэрень, Костешты, Ципала, Хорешть, Четирень, Киштелница, Сэрэтений Векь и Леушены.

"Средства направят на компенсацию ущерба людям, чьи дома были повреждены в результате неблагоприятных погодных явлений. Будут восстановлены некоторые участки дороги, а также будут отремонтированы крыши некоторых больниц, школ и дошкольных учреждений, пострадавших от града", - заявил Кику.

Более 2 миллионов леев будет потрачено на выделение жилья для 29 семей пострадавших в городе Липканы. Дома этих семей оказались сильно повреждены и проживание там сейчас невозможно.

Премьер также отметил, что прием заявок на получение помощи продолжается.

Проливные дожди и затопления в Молдове

Ранее проливные дожди, прошедшие в большинстве районов Молдовы, нанесли заметный урон многим хозяйствам, которым потребовалось вмешательство спасателей.

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Так, в нескольких селах страны экипажи спасателей откачивали воду из подтопленных домохозяйств. Также были повреждены участки дорог.

Спасатели провели в этих населенных пунктах работы по укреплению дамб. Такие же мероприятия продолжаются и в других районах республики, поскольку еще сохраняется риск наводнений.

Напомним, на территории республики до 13 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму.

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