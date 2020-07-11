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Кишинев соблюдаем меры безопасности из-за коронавируса

Какие ограничения действуют в Молдове до конца месяца - подробности

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30898871/akie-ogranicheniya-deystvuyut-v-moldove-do-kontsa-mesyatsa---podrobnosti.html

В Молдове практически полностью возобновлена экономическая деятельность. Но из-за чрезвычайного положения в здравоохранении продолжают действие несколько важных ограничений.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В Молдове вновь продлили чрезвычайное положение в здравоохранении. Теперь оно будет действовать до 31 июля, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

В этот период, начиная с 1 июля, вступили в силу многие послабления, касательно работы рынков, ресторанов, торговых центров и других общественных заведений. 

Однако остались в силе множество других ограничений, о которых следует напомнить. 

Речь идет о следующих запретах: 

  • деятельности реабилитационных/восстановительных центров, включая курортно-санаторные, за исключением Республиканского реабилитационного центра для детей и Республиканского экспериментального протезноортопедического и реабилитационного центра (услуги раннего вмешательства и амбулаторная медицинская реабилитация);
    Кишинев
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    В Молдове продлили чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 июля
  • плановой консультационно-диагностической и лечебной деятельности, за исключением положений пункта 24 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года;
  • деятельности в рамках образовательного процесса в общеобразовательных, профессиональных и университетских образовательных учреждениях (для государственных и частных учреждений);
  • деятельности лагерей отдыха и оздоровления детей;
  • организации и проведения любых культурно-спортивных мероприятий/соревнований, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 26 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года, пунктом 3 Постановления НЧКОЗ № 13 от 29 мая 2020 года и пунктами 4, 6 Постановления НЧКОЗ № 16 от 18 июня 2020 года;
  • деятельности ночных клубов;
  • организации церемоний (свадеб, кумэтрий, юбилеев, поминальных столов) в любом учреждении, независимо от публичного или частного статуса.

Кроме того, согласно решению Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, было запрещено:

Что с детскими садами?

Детсады останутся закрытыми в Молдове как минимум до 31 июля.

"Мы не можем возобновить работу детских садов и после 16 июля. Сохраним это ограничения до 31 июля. Разработаны все соответствующие инструкции. В последние дни у нас много сотрудников детсадов, в частности из Кишинева, у которых подтвердился COVID-19. Поэтому, мы хорошо понимаем, насколько тяжело родителям в этой ситуации, но здоровье детей - приоритет. Прошу отнестись с пониманием к этому решению", - такое пояснение дал премьер Ион Кику.

Что уже разрешено?

Граждане уже могут посещать заведения общественного питания - кафе и рестораны - с соблюдением мер карантинной безопасности: обрабатывая руки спиртосодержащими средствами, следя за тем, чтобы столики находились на расстоянии в полтора-два метр друг от друга. 

Уже доступны многие фитнес-центры, какие меры нужно соблюдать там, смотрите в нашем материале. 

В больницах теперь можно записаться на плановую операцию, ранее из-за пандемии их отменили. 

Вместе с тем, в выходные в столице общественный транспорт уже курсирует в обычном режиме. 

В примэрии Кишинева напомнили, что необходимо: соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску в общественном транспорте, торговых точках и общественных местах закрытых и открытых, когда не может соблюдаться социальная/физическая дистанция, мыть руки, соблюдать этикет при чихании и кашле, строго соблюдать режим самоизоляции, следить за состоянием своего здоровья.

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