Какие ограничения действуют в Молдове до конца месяца - подробности

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. В Молдове вновь продлили чрезвычайное положение в здравоохранении. Теперь оно будет действовать до 31 июля, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
В этот период, начиная с 1 июля, вступили в силу многие послабления, касательно работы рынков, ресторанов, торговых центров и других общественных заведений.
Однако остались в силе множество других ограничений, о которых следует напомнить.
Речь идет о следующих запретах:
- деятельности реабилитационных/восстановительных центров, включая курортно-санаторные, за исключением Республиканского реабилитационного центра для детей и Республиканского экспериментального протезноортопедического и реабилитационного центра (услуги раннего вмешательства и амбулаторная медицинская реабилитация);© Sputnik / Miroslav Rotari
- плановой консультационно-диагностической и лечебной деятельности, за исключением положений пункта 24 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года;
- деятельности в рамках образовательного процесса в общеобразовательных, профессиональных и университетских образовательных учреждениях (для государственных и частных учреждений);
- деятельности лагерей отдыха и оздоровления детей;
- организации и проведения любых культурно-спортивных мероприятий/соревнований, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 26 Постановления НЧКОЗ № 11 от 15 мая 2020 года, пунктом 3 Постановления НЧКОЗ № 13 от 29 мая 2020 года и пунктами 4, 6 Постановления НЧКОЗ № 16 от 18 июня 2020 года;
- деятельности ночных клубов;
- организации церемоний (свадеб, кумэтрий, юбилеев, поминальных столов) в любом учреждении, независимо от публичного или частного статуса.
Кроме того, согласно решению Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, было запрещено:
- купание в озерах с пляжами, в том числе, в зонах отдыха в Кишиневе;
- пребывание в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) в группах более 3 человек;
- нахождение лиц старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;
- пребывание на игровых и спортивных площадках, а также в зонах отдыха.
Что с детскими садами?
Детсады останутся закрытыми в Молдове как минимум до 31 июля.
"Мы не можем возобновить работу детских садов и после 16 июля. Сохраним это ограничения до 31 июля. Разработаны все соответствующие инструкции. В последние дни у нас много сотрудников детсадов, в частности из Кишинева, у которых подтвердился COVID-19. Поэтому, мы хорошо понимаем, насколько тяжело родителям в этой ситуации, но здоровье детей - приоритет. Прошу отнестись с пониманием к этому решению", - такое пояснение дал премьер Ион Кику.
Что уже разрешено?
Граждане уже могут посещать заведения общественного питания - кафе и рестораны - с соблюдением мер карантинной безопасности: обрабатывая руки спиртосодержащими средствами, следя за тем, чтобы столики находились на расстоянии в полтора-два метр друг от друга.
Уже доступны многие фитнес-центры, какие меры нужно соблюдать там, смотрите в нашем материале.
В больницах теперь можно записаться на плановую операцию, ранее из-за пандемии их отменили.
Вместе с тем, в выходные в столице общественный транспорт уже курсирует в обычном режиме.
В примэрии Кишинева напомнили, что необходимо: соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску в общественном транспорте, торговых точках и общественных местах закрытых и открытых, когда не может соблюдаться социальная/физическая дистанция, мыть руки, соблюдать этикет при чихании и кашле, строго соблюдать режим самоизоляции, следить за состоянием своего здоровья.
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