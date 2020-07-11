Пока детские сады закрыты. Чем можно занять ребенка летом

Согласно решению властей, детсады в Молдове останутся закрытыми как минимум до 31 июля. Своеобразной альтернативой могут стать центры, предлагающие различные интересные и полезные занятия для детей. Один из таких расположен в коммуне Будешты муниципия Кишинев.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В Кишиневе действуют несколько государственных центров детского творчества. Один из них – детский и молодежный центр "Udo Jurgens", расположенный в Будештах. Про деятельность организации в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала ее директор Маричика Прока.

Центр "Udo Jurgens" предоставляет целый спектр возможностей для интересного и полезного досуга. В первую очередь его услуги предназначены для детей из уязвимых семей или тех, кто относится к различным группам риска.

"В центре работают 13 творческих секций: спортивно-туристическая, вокально-музыкальная, оркестровая, ремесленная, кружок психологии, актерского мастерства, искусства речи, хороших манер, художественной печати, народных и современных танцев, информатики, а также изготовления оригами", – рассказала Маричика Прока.

© Sputnik / Osmatesco Маричика Прока

В настоящее время, пока сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции, центр осуществляет свою деятельность исключительно в режиме онлайн.

Ранее число его уникальных посетителей составляло более 300 детей и подростков – как из коммуны Будешты, так и из соседних населенных пунктов. На данный момент более 400 детей участвуют в занятиях центра дистанционно.

Маричика Прока надеется на то, что в скором времени центр снова сможет открыть свои двери всем желающим. Она подчеркнула, что все услуги "Udo Jurgens" оказываются на бесплатной основе.

Больше информации о деятельности центра можно найти на сайте примэрии коммуны Будешт.

Всего в Кишиневе существует сорок детских центров, десять из которых закрыты по причине отсутствия капитального ремонта. Суммарно во всех специализированных детских организациях столицы действуют 124 секции спортивного, туристического, технического, художественного и ремесленного профиля.

Во многих центрах действуют команды волонтеров, которые помогают детям и молодежи на безвозмездной основе. Многие из них – бывшие воспитанники и посетители центра.

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