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Прут

Для многих населенных пунктов Молдовы объявлена новая угроза затоплений

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30899492/dlya-mnogikh-naselennykh-punktov-moldovy-obyavlena-novaya-ugroza-zatopleniy.html

Государственная гидрометеорологическая служба обновила "желтый код" опасности затоплений. Какие регионы республики находятся в зоне риска?

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В Молдове объявили новый "желтый код" гидрологической опасности. Предупреждение действует для многих населенных пунктов, расположенных в пойме реки Прут.

Согласно сообщению Государственной гидрометеорологической службы, появление угрозы связано с увеличением объема сброса воды из водохранилища Костешты-Стынка до 530 кубометров в секунду. Как следствие, в период 10-15 июля на участке г. Костешты – г. Унгены ожидается подъем уровня воды на 2,5-3 метра в реке Прут.

Желтый код опасности затоплений в пойме реки Прут
© Photo : Serviciului Hidrometeorologic de Stat
"Желтый код" гидрологической опасности
Местами ожидается выход воды на пойму, а в случае прорыва плотин – подтопление земельных угодий и некоторых населенных пунктов.

Искусственная дамба
© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Также в ведомстве отметили, что на участке город Леова – село Брынза сохраняется "желтый код" гидрологической опасности, объявленный в среду, 8 июля. Данное предупреждение действует до 13 июля.

До этого действовали "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму в регионах, расположенных близко к рекам Днестр и Прут.

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