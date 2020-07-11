Для многих населенных пунктов Молдовы объявлена новая угроза затоплений

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. В Молдове объявили новый "желтый код" гидрологической опасности. Предупреждение действует для многих населенных пунктов, расположенных в пойме реки Прут.
Согласно сообщению Государственной гидрометеорологической службы, появление угрозы связано с увеличением объема сброса воды из водохранилища Костешты-Стынка до 530 кубометров в секунду. Как следствие, в период 10-15 июля на участке г. Костешты – г. Унгены ожидается подъем уровня воды на 2,5-3 метра в реке Прут.
Местами ожидается выход воды на пойму, а в случае прорыва плотин – подтопление земельных угодий и некоторых населенных пунктов.
До этого действовали "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму в регионах, расположенных близко к рекам Днестр и Прут.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>