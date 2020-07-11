21:45 11 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.19
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Мусор в реке

Очистка реки Дурлешты: извлечены тонны мусора - видео

© Sputnik / Сергей Цуркану
Общество
Получить короткую ссылку
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200711/30899535/ochistka-reki-durlesht-izvlecheny-tonny-musora.html

Очистка русла реки Дурлешты продолжается уже более двух недель. Все дело в том, что этот объект был заброшен на протяжении 30 лет.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан проинспектировал в субботу работы по очистке русла реки Дурлешты. Мероприятия проводятся на участке от улицы Г. Кодряну до входа в “Moldexpo”, его длина составляет 550 метров. 

Работы по очистке реки начались еще две недели назад. 

"Из этой части реки были извлечены тонны мусора, в связи с этим призываю граждан поддерживать чистоту", – написал он на своей странице в Facebook.
Очистка русла реки Дурлешты
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Очистка русла реки Дурлешты

Как рассказал Чебан, исполнителями работ являются два экономических агента, которые возвели жилые комплексы в этом районе.

Согласно проекту, русло реки было расширено и углублено. Проект по очистке был разработан институтом Acvaproiect.

"Что касается другой части реки протяженностью 2 километра, работы по ее очистке были начаты в 2016 году. На это из муниципального бюджета было выделено 15 миллионов леев.", - добавил глава кишиневской администрации.

Чебан уточнил, что сейчас необходимо перестроить мост на улице Кодряну, чтобы увеличить его пропускную способность. Необходимо сделать так, чтобы вода текла быстрее, потому что, по словам местных жителей, подтопление дворов и подвалов домов происходит при каждом дожде.

Русло реки Дурлешты не очищалось более 30 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В каком состоянии находятся реки Молдовы, или Какую воду мы пьем
Река Бык - в эпицентре внимания: примар Кишинева сообщил о кардинальных мерах
Река Бык: как она выглядела до карантина, и какой предстает сейчас - фото


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка позирует для фотографа на пляже в Сан-Диего, США.
Самые яркие фото недели. 4 - 10 июля
Протесты в Сербии: кто на самом деле стоит за беспорядками в Белграде?
Горячие дни в Сербии: кто стоит за беспорядками в Белграде - видео
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться