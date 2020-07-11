Очистка реки Дурлешты: извлечены тонны мусора - видео

Очистка русла реки Дурлешты продолжается уже более двух недель. Все дело в том, что этот объект был заброшен на протяжении 30 лет.

КИШИНЕВ, 11 июл - Sputnik. Генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан проинспектировал в субботу работы по очистке русла реки Дурлешты. Мероприятия проводятся на участке от улицы Г. Кодряну до входа в “Moldexpo”, его длина составляет 550 метров.

Работы по очистке реки начались еще две недели назад.

"Из этой части реки были извлечены тонны мусора, в связи с этим призываю граждан поддерживать чистоту", – написал он на своей странице в Facebook.

Как рассказал Чебан, исполнителями работ являются два экономических агента, которые возвели жилые комплексы в этом районе.

Согласно проекту, русло реки было расширено и углублено. Проект по очистке был разработан институтом Acvaproiect.

"Что касается другой части реки протяженностью 2 километра, работы по ее очистке были начаты в 2016 году. На это из муниципального бюджета было выделено 15 миллионов леев.", - добавил глава кишиневской администрации.

Чебан уточнил, что сейчас необходимо перестроить мост на улице Кодряну, чтобы увеличить его пропускную способность. Необходимо сделать так, чтобы вода текла быстрее, потому что, по словам местных жителей, подтопление дворов и подвалов домов происходит при каждом дожде.

Русло реки Дурлешты не очищалось более 30 лет.

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