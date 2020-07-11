Количество заболевших COVID-19 в Молдове превысило 19 тысяч

По данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Молдове выросло до 19 тысяч 208 человек.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 284 новых случая заражения коронавирусом нового типа, из которых 12 — в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 в Молдове достигло 19 тысяч 208.

По данным ведомства, за последние сутки была проведена 1 тысяча 743 теста, из которых 1 тысяча 149 первичных и 594 повторных.

Из всех зарегистрированных за последние сутки случаев диагноз COVID-19 подтвердился у 13 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 6 врачей и 7 работников вспомогательного персонала.

Общее количество выздоровевших в республике составило 12 тысяч 456 человек.

Также в ведомстве сообщили о новых пяти случаев смерти пациентов. Таким образом, число летальных исходов выросло до 640.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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