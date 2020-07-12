В Молдове разработают программу орошения сельхозземель

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Парламент Молдовы разработает Национальную программу орошения сельскохозяйственных земель. С этой целью на этой неделе депутаты проголосовали за создание специальной парламентской комиссии, которая займется разработкой документа.

Комиссия, состоящая из семи членов, совместно со специалистами министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также министерства финансов и представителей других профильных служб должны в течение пяти месяцев представить в парламент на утверждение проект программы.

По словам депутата Александра Олейника, который является автором инициативы, создание такой комиссии на парламентской платформе не только обеспечит законодательный контроль над этим процессом, но и предоставит более широкие возможности для привлечения международных средств, предлагаемых различными организациями для реализации ирригационных проектов и эффективного использования воды.

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"Чтобы обеспечить устойчивое будущее для молдавского сельского хозяйства с достаточным количеством воды и для удовлетворения нужд потребителей, мы должны эффективно и рационально использованию водные ресурсов в сельском хозяйстве. Без этого шага мы не сможем развивать эффективное сельское хозяйство с точки зрения использования ресурсов и построить устойчивое будущее", - считает депутат.

Он отметил, что климатические изменения указывают на то, что Молдове нужна не простая ирригационная система в виде трубопроводов, соединенных с некоторыми насосными агрегатами, а национальная программа на основе принципа оцифровки системы, которая будет включать самые сложные программы, существующие в настоящее время, в том числе сохранение и консервацию воды.

Проблема засухи

О необходимости создания продуманной ирригационной системы в Молдове говорят уже много лет. Из-за отсутствия систем полива, любая засуха может губительно сказаться на урожае молдавских фермеров. Так произошло и в этом году.

В этом году Молдова осталась без урожая озимой пшеницы, которая практически вся высохла из-за отсутствия осадков с января по май. В то же время, негативное влияние подобных факторов можно было бы минимизировать, если бы в стране был принят ряд мер, касающихся использования пахотных земель.

По данным Минсельхоза, в Молдове из 88 ирригационных систем действующими остались лишь 10. Эти системы обеспечивают водой порядка 16 тысяч сельхозземель, то есть около 5% от тех территорий, которые орошали в советское время. Тогда поливом было обеспечено 330 тысяч гектаров земли.

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"К сожалению, и в этих зонах, где есть ирригационные системы, они не всегда используются. Аграрии теперь выращиваю такие культуры, которые не требуют полива, например. зерновые", - так ситуацию прокомментировал ранее глава Минсельхоза Ион Пержу.

Из тех 78 оставшихся систем орошения. которые в нерабочем состоянии, несколько можно реабилитировать. Но это требует инвестиции примерно на 135 миллионов евро.

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