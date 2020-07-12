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Мужчина с ножом

Тревожная статистика: во время пандемии стало больше домашнего насилия

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30893689/trevozhnaya-statistika-vo-vremya-pandemii-stalo-bolshe-domashnego-nasiliya.html

Жертвы насилия в семье нуждались в консультации психолога, а многие из них обращались не за советом и решением, а просто хотели быть услышанными.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. С марта и по настоящее время количество звонков от жертв домашнего насилия на номера телефонов доверия увеличилось на 30%. Такие данные привела в эфире радио программы ATITUDINI психолог Независимого общественного центра La strada Даниела Дабижа. 

"В период пандемии и до момента послаблений поступило более 400 звонков. Жертвы насилия в семье нуждались в консультации психолога, а многие из них обращались не за советом и решением, а просто хотели быть услышанными", - заявила специалист. 

Семейное насилие.
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Она отметила, что большая часть звонков (65%) поступали от городских жительниц,  из этих данных можно сделать несколько очевидных выводов.

"В сельской местности люди подключены к различным сельхозработам и женщины имеют, куда сбежать, располагают более широким кругом занятий. В городе же, женщины вынуждены находиться в четырех стенах со своим партнером и еще острее ощущают абьюз", - пояснила Дабижа. 

Как подчеркнула собеседница, многие представительницы слабого пола были вынуждены бросить свою работу из-за карантина и оставаться дома с детьми.  Как считает Дабижа, ситуацию может усугубить экономический фактор: мужчина остается единственным работающим человеком в семье. который способен ее содержать. 

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Стоит отметить, что услуги организации La Strada были доступны во время всего периода карантина, женщины могли обращаться за помощью в любой момент.

С начала года в Молдове зарегистрировано 678 случаев домашнего насилия, что на 13% больше, чем за тот же период в 2019 году.

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