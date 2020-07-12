В Кишиневе восстановили освещение пешеходной аллеи на проспекте Дачия – фото

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В конце мая столичные власти закончили работы по благоустройству пешеходной дорожки на проспекте Дачия в периметре улиц Христо Ботева и Матей Милло, а буквально на днях здесь зажгли огни новые фонари.
Примэрия Кишинева сообщила, что ввод в эксплуатацию системы уличного освещения был отложен из-за необходимости замены кабеля, который повредили вандалы. В рамках проекта были установлены 23 столбов и 27 светодиодных фонарей.
Аллея была построена еще сорок лет назад и нуждалась в срочном ремонте. Ее состояние было настолько плачевным, что местами из блоков выпирали куски арматуры, о которые можно было пораниться. Из соображений безопасности пешеходам приходилось обходить это место стороной, особенно в темное время суток.
Также были реконструированы лестницы, связывающие аллею с проспектом, установлены новые скамейки и урны.
Теперь жители соседних домов часто совершают здесь свой вечерний моцион. Дети катаются на велосипедах, а женщины гуляют с колясками.
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