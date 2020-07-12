Самый точный прогноз погоды: после жары придут грозы

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КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В воскресенье в Молдове сохранится ясная жаркая погода, без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура составит в среднем от +14 до +19 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до 27 градусов тепла на севере страны и до +32 на юге.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 6-14 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник во всех регионах республики прогнозируются кратковременные грозы. Станет немного прохладнее: в дневное время ожидается до +25 градусов, а ночью будет от 12 до 17 градусов тепла.

Напомним, что в стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с выходом воды на пойму. Предупреждение актуально для участка между городом Леова и селом Брынза до 13 июля. А до 15 июля сохраняется риск затоплений на отрезке г. Костешты – г. Унгены.

Для многих населенных пунктов Молдовы объявлена новая угроза затоплений>>>

Праздники и народные приметы

12 июля (29 июня по старому стилю) православные христиане чтут память апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост, если только он не попадает на среду или пятницу.

Праздник имеет ряд запретов и рекомендаций. В день святых апостолов следует посетить церковь и праздничные службы. Тем, кто держал пост, необходимо исповедаться и совершить причащение.

Нельзя в праздник Петра и Павла грустить, впадать в уныние, думать о плохом. В число ограничений также входят запрет на проведение венчаний, занятия физическим трудом (работы в саду, огороде). В этот день запрещено ругаться и проявлять агрессию. Также под запретом купания в водоемах и злоупотребление спиртными напитками.

Несмотря на то, что обычно 12 июля стоит жаркая погода, считается, что именно с этого дня начинаются проводы лета. Если после Петрова дня кукушка продолжает куковать — лето будет долгим, и зима наступит нескоро. Также, если после 12 июля еще несколько дней продолжает петь соловей, то зима начнется поздно.

А вот если в этот день начинает опадать листва с деревьев, то скоро наступит непогода, а осень придет рано.

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