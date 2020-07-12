Абитуриент 2020: что предлагает университет международных отношений

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустило проект Admiterea 2020. В рамках этого проекта будет представлена актуальная информация о вузах и правилах поступления.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Университет международных отношений (IRIM) - государственное высшее учебное заведение. Вуз был создан правительством в 2003 году , он имеет академическую и научную аккредитацию.

В IRIM для студентов доступно четыре факультета: факультет международных отношений и политических наук, факультет права, факультет мировой экономики и международных экономических отношений, а также факультет иностранных языков. Обучение доступно на бюджетной основе и по контракту.

Руководитель кафедры международных отношений Лилиана Бенюк рассказала, что, в отличие от других учебных заведений, студенты IRIM пользуются академической свободой в зависимости от выбранной специальности. Что это значит?

"Наши студенты имеют возможность индивидуально выбирать обязательные иностранные языки, которые они будут изучать в течение учебных лет. Например, на факультете иностранных языков должны изучать три языка, а студенты на других факультетах - два одновременно. Молодые люди могут выбрать английский, французский, испанский, итальянский, немецкий и, необязательно, китайский, турецкий или арабский. Более того, если студент желает, он может также получить сертификат переводчика после окончания учебного заведения ", - отметила Бенюк.

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Она добавила, что в целях развития практических способностей у учащихся, в университете проводят различных (компьютерных) симуляции заседаний ООН и других организаций.

По ее словам, студенты могут принимать участие в научных конференциях и поступать на практику в высшие государственные институты.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова запустило проект Admiterea 2020. В рамках этого проекта агентство предлагает различную информацию о вузах и поступлении в них для абитуриентов.

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