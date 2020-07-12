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КПП

За сутки в Молдову прибыли более 4 тысяч человек

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30902478/za-sutki-v-moldovu-pribyli-bolee-4-tysyach-chelovek.html

Ни у одного из граждан, которые въехали в страну или выехали из нее, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 8 тысяч 680 человек, из них 4 тысячи 446 въехали в страну. Таковы данные Пограничной полиции Молдовы.

Аэропорт. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Как отметил источник, наибольший поток был на молдавско-румынской границе – 2 тысяча 341. На Украину выехали 760 человек. Еще 1 тысяча 345 вернулись в Молдову воздушным путем. 

На молдавских КПП были обследованы все 8 тысяч 680 человек, а прибывшими в республику заполнены 4 тысячи 446 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не зафиксировано симптомов коронавируса.

Не обошлось и без нарушений. Пограничники зафиксировали десять нарушений таможенного режима и режима КПП, а также в одном случае на границе предоставили на проверку фальсифицированные документы.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

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