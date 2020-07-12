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COVID-19 в Молдове: новые данные Минздрава

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1532)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30902783/covid-19-v-moldove-novye-dannye-minzdrava.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также данные о состоянии здоровья пациентов.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. К утру воскресенья в Молдове выздоровело от коронавируса еще 211 пациентов. Таким образом, количество выписанных достигло 12 тысяч 667. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре.
© Sputnik / Илья Питалев
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Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 19 тысяч 208, из них 1 тысяча 313 в Приднестровье.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе был госпитализирован 61 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В тяжелом состоянии находятся 366 человек, из них 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 1 тысяча 46 госпитализированных — в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 613 случаев инфицирования среди работников системы здравоохранения. Среди них 679 врачей, медсестер - 1199, санитарок - 508, вспомогательного персонала - 227. 

В Минздраве сообщили об одном летальном исходе на фоне коронавирусной инфекции за сутки. 

Общее количество погибших остается на отметке 641 случай за весь период пандемии.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1532)

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