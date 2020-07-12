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Электроэнергия

Да будет свет: НАРЭ рассмотрит корректировку цен на электричество

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30902920/budem-platit-menshe-za-elektrichestvo-nare-rassmotrit-korrektirovku-tsen.html

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) рассмотрит запрос на утверждение регулируемых цен на электроэнергию на 2020 год. Стоит ли ждать снижения тарифов для конечных потребителей Молдовы?

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Компания "Premier Energy" подала в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) запрос на утверждение регулируемых цен на электроэнергию на 2020 год.

По заявлению поставщика, на всех уровнях напряжения реальные цены ниже по сравнению с действующими. Согласно анализу, проведенному специалистами компании "Premier Energy", для бытовых потребителей цена за киловатт может быть снижена на 10,76 банов – с 1,89 лея до 1,78 лея.

Ремонт электросетей
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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При расчетах учитывались несколько факторов: цена покупки электроэнергии, указанная в действующих договорах на 2020 год, актуальные тарифы и расходы на транспортные услуги, распределение и поставки электроэнергии, ее объем, а также макроэкономические показатели.

Если НАРЭ одобрит запрос поставщика, цена на электричество для бытовых потребителей Молдовы может быть снижена на 5,7%.

С полным текстом запроса и расчетами, проведенными компанией "Premier Energy", можно ознакомиться здесь.

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