Да будет свет: НАРЭ рассмотрит корректировку цен на электричество

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) рассмотрит запрос на утверждение регулируемых цен на электроэнергию на 2020 год. Стоит ли ждать снижения тарифов для конечных потребителей Молдовы?

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Компания "Premier Energy" подала в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) запрос на утверждение регулируемых цен на электроэнергию на 2020 год.

По заявлению поставщика, на всех уровнях напряжения реальные цены ниже по сравнению с действующими. Согласно анализу, проведенному специалистами компании "Premier Energy", для бытовых потребителей цена за киловатт может быть снижена на 10,76 банов – с 1,89 лея до 1,78 лея.

При расчетах учитывались несколько факторов: цена покупки электроэнергии, указанная в действующих договорах на 2020 год, актуальные тарифы и расходы на транспортные услуги, распределение и поставки электроэнергии, ее объем, а также макроэкономические показатели.

Если НАРЭ одобрит запрос поставщика, цена на электричество для бытовых потребителей Молдовы может быть снижена на 5,7%.

С полным текстом запроса и расчетами, проведенными компанией "Premier Energy", можно ознакомиться здесь.

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