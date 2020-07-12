Президент поздравил верующих с праздником Святых Апостолов Петра и Павла

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В воскресенье православная церковь отмечает день Святых Апостолов Петра и Павла. Игорь Додон поздравил верующих Молдовы с одним из важнейших религиозных праздников.
Президент отметил, что апостолы Пётр и Павел, ученики Иисуса Христа, больше всего содействовали распространению христианства в мире. Их чтят в один день, поскольку оба умерли в 67 году I века нашей эры, во времена гонений на христиан, устроенных императором Нероном.
"По случаю праздника передаю самые искренние поздравления всем согражданам, особенно тем, кто сегодня отмечает именины. Желаю всем здоровья, благополучия и всего хорошего", – написал президент на своей странице в Фейсбуке.
В народном календаре праздник в честь Святых Апостолов Петра и Павла венчает середину сельскохозяйственного летнего сезона и период сенокоса. Традиционно этот день называли "верхушкой лета".
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