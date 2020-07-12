13:38 12 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.19
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.64
Поиск
Репродукция картины Эль Греко Апостолы Петр и Павел

Президент поздравил верующих с праздником Святых Апостолов Петра и Павла

© Sputnik / РИА Новости
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30903075/prezident-pozdravil-veruyuschikh-s-prazdnikom-svyatykh-apostolov-petra-i-pavla.html

Православные христиане 12 июля чтут память апостолов Петра и Павла. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к верующим с поздравительным сообщением.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В воскресенье православная церковь отмечает день Святых Апостолов Петра и Павла. Игорь Додон поздравил верующих Молдовы с одним из важнейших религиозных праздников. 

Президент отметил, что апостолы Пётр и Павел, ученики Иисуса Христа, больше всего содействовали распространению христианства в мире. Их чтят в один день, поскольку оба умерли в 67 году I века нашей эры, во времена гонений на христиан, устроенных императором Нероном.

"По случаю праздника передаю самые искренние поздравления всем согражданам, особенно тем, кто сегодня отмечает именины. Желаю всем здоровья, благополучия и всего хорошего", – написал президент на своей странице в Фейсбуке.

Статуя апостола Петра (скульптор Джузеппе де Фабрис) у собора святого Петра в Ватикане
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Петров день, 12 июля - день апостолов Петра и Павла: традиции и обычаи
Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории "великих". Его предваряет многодневный пост, который начинается через неделю после Троицы. 12 июля после праздничной службы постившиеся разговляются.

В народном календаре праздник в честь Святых Апостолов Петра и Павла венчает середину сельскохозяйственного летнего сезона и период сенокоса. Традиционно этот день называли "верхушкой лета".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Археологи обнаружили родную деревню апостола Петра
Предостережения от Апостола Павла: что ждет жителей Кишинева


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Девушка позирует для фотографа на пляже в Сан-Диего, США.
Самые яркие фото недели. 4 - 10 июля
Протесты в Сербии: кто на самом деле стоит за беспорядками в Белграде?
Горячие дни в Сербии: кто стоит за беспорядками в Белграде - видео
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться