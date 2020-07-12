Президент поздравил верующих с праздником Святых Апостолов Петра и Павла

Православные христиане 12 июля чтут память апостолов Петра и Павла. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к верующим с поздравительным сообщением.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В воскресенье православная церковь отмечает день Святых Апостолов Петра и Павла. Игорь Додон поздравил верующих Молдовы с одним из важнейших религиозных праздников.

Президент отметил, что апостолы Пётр и Павел, ученики Иисуса Христа, больше всего содействовали распространению христианства в мире. Их чтят в один день, поскольку оба умерли в 67 году I века нашей эры, во времена гонений на христиан, устроенных императором Нероном.

"По случаю праздника передаю самые искренние поздравления всем согражданам, особенно тем, кто сегодня отмечает именины. Желаю всем здоровья, благополучия и всего хорошего", – написал президент на своей странице в Фейсбуке.

Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории "великих". Его предваряет многодневный пост, который начинается через неделю после Троицы. 12 июля после праздничной службы постившиеся разговляются.

В народном календаре праздник в честь Святых Апостолов Петра и Павла венчает середину сельскохозяйственного летнего сезона и период сенокоса. Традиционно этот день называли "верхушкой лета".

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