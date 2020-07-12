Мэр Кишинева подвел итоги недели: новый сквер, рынок "Дельфин", ремонт улицы

За прошедшую неделю в молдавской столице произошло много изменений. Некоторые из них широко обсуждались общественностью, например, ситуация с рынком "Дельфин".

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Кишиневский градоначальник Ион Чебан выступил с еженедельным обращением к жителям столицы. Он озвучил итоги своей работы на прошедшей неделе, а также прокомментировал некоторые решения.

Почему так задержался ремонт улицы Крянгэ

На этой неделе, наконец, официально объявили тендер на ремонт улицы Ион Крянгэ в секторе Буюканы. В 2018 году уже предпринимались попытки модернизировать эту улицу, но они оказались безуспешными.

Нынешний мэр считает, что ремонту помешали несколько факторов.

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"Было очень много вопросов связанных с подрядчиком. Предыдущие администрации принуждали его этим заниматься – работами с отклонением от проекта, которые не могли быть реализованы без замены системы водоснабжения и канализации", - пояснил Чебан.

По его словам, в примэрию поступило много писем по этому поводу от разных управлений.

"Теперь уже точно объявлен тендер. В течение полутора месяца уже могут быть начаты работы", - уточнил глава кишиневской администрации.

Ситуация с рынком "Дельфин"

Чебан прокомментировал и слухи вокруг закрытия рынка "Дельфин" в том же секторе города.

По мнению примара Кишинева, общественность уверена, что именно городская администрация хочет закрытия рынка, но это не так.

"Появились слухи что примэрия хочет закрыть рынок, но это невозможно, мы не имеем такой компетенции. Мы распорядились снять нелегально установленные киоски и администрация пошла на шантаж, заявив, что сама закроет рынок," - объяснил Чебан.

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Он подчеркнул, что если ситуация с этой торговой точкой не разрешится, то в городе подыщут другое место для продажи сельхозпродукции, соответствующее распоряжение уже отдали претору Буюкан.

Другие работы

Также на этой неделе было проведено множество других работ по благоустройству города. В частности, была отремонтирована библиотека "Ливиу Ребряну", обустроен сквер на улице Букурией, а также проведено освещение на проспекте Дачия.

Проводится ремонт на других улиц столицы, а именно на Данте Альгиери, которая серьезно пострадала после проливных дождей.

Помимо этого, в сквере перед Национальным театром оперы и балета уже не будет парковки. Теперь там установили дополнительные скамейки и стоанка авто там запрещена.

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