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Прием в университеты в Молдове унифицировали

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30903704/priem-v-universitety-v-moldove-unifitsirovali.html

Сначала состоится этап подачи документов в вузы в онлайн режиме, затем объявят промежуточные результаты. После приема учащимся нужно предоставить в свое учебное заведение оригиналы документов.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В этом году программа приема в университеты Молдовы была унифицирована.

Абитуриенты перед вступительным испытытниями
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Во всех высших учебных заведениях страны все этапы приема пройдут в один и тот же период. Об этом заявили в Государственном университете Молдовы. Такое решение было принято в результате договоренности между министерством образования, культуры и исследований и университетами страны.

Как и когда пройдет прием

Запустят онлайн-подачу пакетов документов с 27 июля по 4 августа  Далее, 6 августа, будут объявлены промежуточные результаты в зависимости от наличия бюджетных и контрактных мест.

В соответствии с компьютеризированной программой вузов, абитуриенты будут включены в списки по принципу убывающего порядка среднего конкурсного балла. После этого учащиеся смогут подать оригиналы документов в период с 8 по 10 августа.

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Абитуриент будет считаться зачисленным только после предоставления документов в оригинале.

Чтобы снизить риск заражения COVID-19, госуниверситет откроет несколько центров для подачи документов, расположенных в пяти учебных корпусах, и составит график, по которому будет приглашать определенных абитуриентов в назначенные дни и часы.

 Окончательные результаты по приему будут объявлены 20 августа.

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