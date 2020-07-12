Экстренная служба "112": с какими запросами чаще всего обращались в июне

Нынешнее лето выдалось жарким во всех смыслах, и речь не только о погоде. В условиях пандемии операторы экстренной службы "112" ежедневно принимали сотни звонков. С какими запросами чаще всего обращались граждане?

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Пресс-секретарь службы "112" Анна Карпович рассказала для Sputnik Молдова, что для их организации июнь выдался достаточно сложным – ежедневно операторы обрабатывали сотни обращений.

Чаще всего граждане звонят с просьбой о предоставлении медицинской помощи. На втором месте – запрос на вмешательство полиции, а на третьем – спасателей. Также в первый месяц лета была зарегистрирована особая категория обращений, связанная с проливными дождями и случаями подтоплений во многих районах республики.

"В результате выхода воды на пойму в июне достаточно большому количеству людей потребовалась помощь пожарных и спасательных служб. Из медицинских обращений были зафиксированы жалобы на повышенное артериальное давление, проблемы с пищеварительным трактом, боли в спине и симптомы респираторных заболеваний. Также граждане просили вмешательства полиции в связи с конфликтами, драками, а также несоблюдением эпидемиологических норм", – рассказала Карпович.

© Sputnik / Miroslav Rotari Анна Карпович

Представитель службы "112" добавила, что операторы ежедневно обрабатывали десятки звонков в день от людей, заявляющих о симптомах простуды и подозрении на COVID-19 – многие из них находились в состоянии паники. В таких случаях звонок регистрировался и передавался в службу скорой помощи.

Собеседница отметила, что около половины всех поступающих звонков являются ложными. К ним относятся в том числе запросы о предоставлении различной информации.

Напомним, что в случае ложного вызова специалистов человека могут оштрафовать на сумму до трех тысяч леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova