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Экстренная служба 112

Экстренная служба "112": с какими запросами чаще всего обращались в июне

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30904376/ekstrennaya-sluzhba-112-s-kakimi-zaprosami-chasche-vsego-obraschalis-v-iyune.html

Нынешнее лето выдалось жарким во всех смыслах, и речь не только о погоде. В условиях пандемии операторы экстренной службы "112" ежедневно принимали сотни звонков. С какими запросами чаще всего обращались граждане?

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Пресс-секретарь службы "112" Анна Карпович рассказала для Sputnik Молдова, что для их организации июнь выдался достаточно сложным – ежедневно операторы обрабатывали сотни обращений.

Чаще всего граждане звонят с просьбой о предоставлении медицинской помощи. На втором месте – запрос на вмешательство полиции, а на третьем – спасателей. Также в первый месяц лета была зарегистрирована особая категория обращений, связанная с проливными дождями и случаями подтоплений во многих районах республики.

"В результате выхода воды на пойму в июне достаточно большому количеству людей потребовалась помощь пожарных и спасательных служб. Из медицинских обращений были зафиксированы жалобы на повышенное артериальное давление, проблемы с пищеварительным трактом, боли в спине и симптомы респираторных заболеваний. Также граждане просили вмешательства полиции в связи с конфликтами, драками, а также несоблюдением эпидемиологических норм", – рассказала Карпович.
Ana Carpovici
© Sputnik / Miroslav Rotari
Анна Карпович

Служба 112
© Sputnik / Miroslav Rotari
Обращения в Службу "112": десять из ста - о нарушении эпидемиологических норм
Представитель службы "112" добавила, что операторы ежедневно обрабатывали десятки звонков в день от людей, заявляющих о симптомах простуды и подозрении на COVID-19 – многие из них находились в состоянии паники. В таких случаях звонок регистрировался и передавался в службу скорой помощи.

Собеседница отметила, что около половины всех поступающих звонков являются ложными. К ним относятся в том числе запросы о предоставлении различной информации.   

Напомним, что в случае ложного вызова специалистов человека могут оштрафовать на сумму до трех тысяч леев.

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