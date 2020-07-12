В Молдове продолжается кампания по предотвращению несчастных случаев на воде

С начала 2020 года 37 человек утонули в озерах и реках Молдовы – из них четверо детей. Как можно избежать трагедии, рассказали сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Спасатели Молдовы продолжают информационную кампанию по предупреждению несчастных случаев на водоёмах страны.

В выходные сотрудники ГИЧС проинспектировали зоны отдыха, расположенные на юге республики. Они посетили села Кириловка и Балабану Тараклийского района, село Крихана Веке Кагульского района, а также пляж на берегу озера в муниципии Кагул.



В ходе мероприятия были проинструктированы более 350 человек. Спасатели раздали гражданам информационные листовки, рассказали о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде, а также напомнили о навыках оказания первой помощи в случае утопления.

В то же время сотрудники ГИЧС напомнили гражданам о том, что купание в местах, необорудованных спасательными станциями, не рекомендуется. Взрослые не должны оставлять детей без присмотра, а также употреблять алкоголь перед тем, как отправиться к водоёму.

По данным ведомства, с начала 2020 года в озерах и реках Молдовы утонули 37 человек, из них четверо детей.

Информационная кампания по предотвращению случаев утопления, реализуемая Главным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям при МВД, продолжится до конца летнего сезона во всех районах страны.

Спасатели напомнили о том, что в случае появления рискованных ситуаций граждане могут обратиться за помощью, набрав единый номер службы спасения 112.

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