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Спасательный круг, архивное фото

В Молдове продолжается кампания по предотвращению несчастных случаев на воде

© CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
Общество
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С начала 2020 года 37 человек утонули в озерах и реках Молдовы – из них четверо детей. Как можно избежать трагедии, рассказали сотрудники Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Спасатели Молдовы продолжают информационную кампанию по предупреждению несчастных случаев  на водоёмах страны.

В выходные сотрудники ГИЧС проинспектировали зоны отдыха, расположенные на юге республики. Они посетили села Кириловка и Балабану Тараклийского района, село Крихана Веке Кагульского района, а также пляж на берегу озера в муниципии Кагул.

В Молдове продолжается кампания по предотвращению случаев утопления
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
В Молдове продолжается кампания по предотвращению случаев утопления

В ходе мероприятия были проинструктированы более 350 человек. Спасатели раздали гражданам информационные листовки, рассказали о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде, а также напомнили о навыках оказания первой помощи в случае утопления.

В Молдове продолжается кампания по предотвращению случаев утопления
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
В Молдове продолжается кампания по предотвращению случаев утопления

В то же время сотрудники ГИЧС напомнили гражданам о том, что купание в местах, необорудованных спасательными станциями, не рекомендуется. Взрослые не должны оставлять детей без присмотра, а также употреблять алкоголь перед тем, как отправиться к водоёму.

По данным ведомства, с начала 2020 года в озерах и реках Молдовы утонули 37 человек, из них четверо детей.

Люди спасаются от жары в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове предупреждают людей о рисках на воде: как не утонуть на водоеме
Информационная кампания по предотвращению случаев утопления, реализуемая Главным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям при МВД, продолжится до конца летнего сезона во всех районах страны.

Спасатели напомнили о том, что в случае появления рискованных ситуаций граждане могут обратиться за помощью, набрав единый номер службы спасения 112.

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