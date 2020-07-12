В Молдове продолжается кампания по предотвращению несчастных случаев на воде

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Спасатели Молдовы продолжают информационную кампанию по предупреждению несчастных случаев на водоёмах страны.
В выходные сотрудники ГИЧС проинспектировали зоны отдыха, расположенные на юге республики. Они посетили села Кириловка и Балабану Тараклийского района, село Крихана Веке Кагульского района, а также пляж на берегу озера в муниципии Кагул.
В ходе мероприятия были проинструктированы более 350 человек. Спасатели раздали гражданам информационные листовки, рассказали о рисках в случае несоблюдения правил поведения на воде, а также напомнили о навыках оказания первой помощи в случае утопления.
В то же время сотрудники ГИЧС напомнили гражданам о том, что купание в местах, необорудованных спасательными станциями, не рекомендуется. Взрослые не должны оставлять детей без присмотра, а также употреблять алкоголь перед тем, как отправиться к водоёму.
По данным ведомства, с начала 2020 года в озерах и реках Молдовы утонули 37 человек, из них четверо детей.
Спасатели напомнили о том, что в случае появления рискованных ситуаций граждане могут обратиться за помощью, набрав единый номер службы спасения 112.
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