В Молдове подтверждены 174 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Еще 174 случая инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Из них 6 в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в воскресенье.

За минувшие 24 часа обработан 1071 тест, при этом повторно - 328.

COVID-19 подтвердился, в том числе, еще у 18 медработников: 5 врачей и 13 медсестер.

Общее число выздоровевших достигло 12 тысяч 667.

В Минздраве также сообщили еще об одном летальном исходе от осложнений на фоне коронавируса. Таким образом, общее количество смертей за время пандемии достигло 642.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, его продлили до 31 июля.

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