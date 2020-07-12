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Лаборатория

В Молдове подтверждены 174 новых случая COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200712/30905564/v-moldove-podtverzhdeny-174-novykh-sluchaya-covid-19.html

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении COVID-19 в Молдове.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Еще 174 случая инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Из них 6 в Приднестровье. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в воскресенье. 

За минувшие 24 часа  обработан 1071 тест, при этом повторно - 328. 

Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса.
© Ruptly
Европу охватили массовые протесты из-за пандемии коронавируса
COVID-19 подтвердился, в том числе, еще у 18 медработников: 5 врачей и 13 медсестер.   

Общее число выздоровевших достигло 12 тысяч 667.

В Минздраве также сообщили еще об одном летальном исходе от осложнений на фоне коронавируса. Таким образом, общее количество смертей за время пандемии достигло 642.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, его продлили до 31 июля.

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