В Молдове список компенсируемых лекарств расширили

До конца текущего года новые лекарства, включенные в список компенсируемых препаратов, получат около 50 тысяч человек, а расходы на эти цели составят 60 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Список компенсируемых лекарств для граждан Молдовы расширили. В него вошли еще несколько наименований препаратов.

Речь идет о препарате цефаклор, который будет использоваться в дневном стационаре для лечения пневмонии и бронхита. Его стоимость будет компенсирована на 100% для детей и на 70% для взрослых.

Для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в дневном стационаре будет использоваться препарат Фамотидин, компенсируемый на 70% для взрослых и на 100% для детей. Для длительного лечения пациентов с инфарктом миокарда при фибрилляции предсердий будет назначен клопидогрел, оплачиваемый на 50%.

Также включены в список препараты для лечения бронхиальной астмы у детей, буллезного эпидермолиза, анемии у беременных. Они все предоставляются со 100% компенсацией. На 70% будет компенсировано лекарство, предназначенное для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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При определенных недугах будут выписаны и другие препараты. Таким образом, при длительном лечении гепатобилиарных нарушений, связанных с кистозным фиброзом у детей, лекарство может быть назначено и в виде суспензии.

Еще 16 международных наименований из перечня компенсированных препаратов дополнены другими фармацевтическими дозами и формами, что позволит увеличить доступ пациентов к новым схемам лечения, увеличить их рациональное назначение, адгезию и комплектность в лечении, особенно у пациентов со злокачественными заболеваниями и детей в возрасте от 0 до 18 лет.

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До конца текущего года новые лекарства, включенные в список компенсируемых препаратов, получат около 50 тысяч человек, а расходы на эти цели составят 60 миллионов леев. В 2020 году на такие лекарства было запланировано выделение около 655 миллионов леев.

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