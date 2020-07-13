COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших близится к 13 тысячам

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. К утру понедельника в Молдове выздоровело от коронавируса еще 126 пациентов. Таким образом, количество излечившихся достигло 12 тысяч 793. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 35 человек с подозрением на инфекцию нового типа.

Всего в Молдове подтверждены 19 тысяч 382 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 319 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 362 человека, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще тысяча 79 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

К настоящему моменту подтвержден 2 тысячи 631 случай заражения среди работников системы здравоохранения.

За ночь Минздрав не зафиксировал ни одного летального исхода от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 642 человека.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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