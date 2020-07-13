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Стройка

За долгострой накажут: как мэрия Кишинева будет бороться со зданиями-призраками

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
События Кишинева (45)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200713/30907733/Za-dolgostroy-nakazhut-kak-meriya-Kishineva-budet-borotsya-so-zdaniyami-prizrakami.html

Городские власти пока точно не знают сколько таких строений, портящих внешний облик столицы, существует в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Примэрия (мэрия) Кишинева намерена начать борьбу с недостроенными зданиями в столице. В обозримом будущем муниципалитет приступит к разработке законодательных поправок, которые должны подстегнуть владельцев долгостроев к завершению строительства. Как рассказал вице-примар Кишинева Виктор Киронда, речь пойдет о дополнительных финансовых сборах с тех, чьи заброшенные строения уродуют Кишинев.

Наказывать будут финансово

По подсчетам экспертов, в молдавской столице находится порядка сотни недостроенных зданий, брошенных на произвол судьбы владельцами. Среди них и такие "заметные" строения, как гостиница "Национал", а также небольшие по размеру памятники архитектуры в исторической части города.

"На данный момент некоторые владельцы, в чьей собственности находятся исторические здания, ждут, когда они придут в полный упадок, чтобы разрушить их и на этом месте построить что-то другое. Ведь другого способа легально снести такие здания нет", - отметил Киронда.

Замглавы столичной администрации признает, что воздействовать напрямую на сложившуюся ситуацию городские власти не могут. Практически все сооружения находятся в частной собственности, и заставить владельцев их снести или начать стройку невозможно. Поэтому в примэрии намерены пойти по пути дополнительного налогообложения тех, кто забросил строительство на долгие годы.

Стройка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Если недостроенные здания на данный момент облагаются маленьким налогом, то экономического агента никоим образом не беспокоит тот факт, что здание не работает, и он готов оставить его хоть на сто лет. А когда экономический агент будет вынужден ежемесячно платить тысячи евро за то, что работы не завершены, тогда у него появится стимул инвестировать или продавать", - заявил Киронда.

При этом, в примэрии утверждают, что муниципалитет готов помочь собственникам таких строений. Речь идет о подготовке градостроительной документации для того, чтобы владельцы знали, что можно сделать со зданием, которое, например, находится в исторической части Кишинева.

Сначала нужно всех пересчитать

Архитектор и муниципальный советник Валерий Лупашку считает, что прежде, чем приступить к санкциям, следует создать реестр заброшенных зданий. Ведь среди них есть сооружения разного назначения: это и индивидуальные дома, и многоэтажный жилфонд, бывшие фабрики, заводы, кинотеатры, гостинцы.

"Здесь необходима ревизия и по каждому зданию определение - либо оно подлежит реконструкции, либо сносу. Также нужно дать оценку тому, что на том или ином месте может в перспективе находиться", - пояснил Лапушку.

По мнению специалиста, далеко не все сооружения есть смысл достраивать. Например, здание бывшего кинотеатра "Искра" в столичном секторе Ботаника начали перестраивать без системных архитектурных решений, когда дополнительные пристройки к нему были выполнены хаотично в разных стилях. Лупашку считает, что такое строение лучше вообще снести. В то же время здание гостиницы "Национал" было визитной карточкой Кишинева, поэтому и впредь там должно стоять строение, которое украшает столицу.

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Тема:
События Кишинева (45)

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