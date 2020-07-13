За долгострой накажут: как мэрия Кишинева будет бороться со зданиями-призраками

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Примэрия (мэрия) Кишинева намерена начать борьбу с недостроенными зданиями в столице. В обозримом будущем муниципалитет приступит к разработке законодательных поправок, которые должны подстегнуть владельцев долгостроев к завершению строительства. Как рассказал вице-примар Кишинева Виктор Киронда, речь пойдет о дополнительных финансовых сборах с тех, чьи заброшенные строения уродуют Кишинев.

Наказывать будут финансово

По подсчетам экспертов, в молдавской столице находится порядка сотни недостроенных зданий, брошенных на произвол судьбы владельцами. Среди них и такие "заметные" строения, как гостиница "Национал", а также небольшие по размеру памятники архитектуры в исторической части города.

"На данный момент некоторые владельцы, в чьей собственности находятся исторические здания, ждут, когда они придут в полный упадок, чтобы разрушить их и на этом месте построить что-то другое. Ведь другого способа легально снести такие здания нет", - отметил Киронда.

Замглавы столичной администрации признает, что воздействовать напрямую на сложившуюся ситуацию городские власти не могут. Практически все сооружения находятся в частной собственности, и заставить владельцев их снести или начать стройку невозможно. Поэтому в примэрии намерены пойти по пути дополнительного налогообложения тех, кто забросил строительство на долгие годы.

"Если недостроенные здания на данный момент облагаются маленьким налогом, то экономического агента никоим образом не беспокоит тот факт, что здание не работает, и он готов оставить его хоть на сто лет. А когда экономический агент будет вынужден ежемесячно платить тысячи евро за то, что работы не завершены, тогда у него появится стимул инвестировать или продавать", - заявил Киронда.

При этом, в примэрии утверждают, что муниципалитет готов помочь собственникам таких строений. Речь идет о подготовке градостроительной документации для того, чтобы владельцы знали, что можно сделать со зданием, которое, например, находится в исторической части Кишинева.

Сначала нужно всех пересчитать

Архитектор и муниципальный советник Валерий Лупашку считает, что прежде, чем приступить к санкциям, следует создать реестр заброшенных зданий. Ведь среди них есть сооружения разного назначения: это и индивидуальные дома, и многоэтажный жилфонд, бывшие фабрики, заводы, кинотеатры, гостинцы.

"Здесь необходима ревизия и по каждому зданию определение - либо оно подлежит реконструкции, либо сносу. Также нужно дать оценку тому, что на том или ином месте может в перспективе находиться", - пояснил Лапушку.

По мнению специалиста, далеко не все сооружения есть смысл достраивать. Например, здание бывшего кинотеатра "Искра" в столичном секторе Ботаника начали перестраивать без системных архитектурных решений, когда дополнительные пристройки к нему были выполнены хаотично в разных стилях. Лупашку считает, что такое строение лучше вообще снести. В то же время здание гостиницы "Национал" было визитной карточкой Кишинева, поэтому и впредь там должно стоять строение, которое украшает столицу.

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