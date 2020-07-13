Премьер: большинство пенсий и зарплат за июнь уже выплачены

Глава молдавского кабинета министров подвел итоги работы за предыдущую неделю, а также обозначил приоритеты на ближайшие 7 дней.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Премьер Ион Кику по итогам заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной в понедельник рассказал о выплатах зарплат бюджетникам, а также о других важных событиях, которые произошли на прошлой неделе.

По словам главы кабмина, к 13 июля подавляющее большинство зарплат и пенсий уже было выплачено.

"У нас на счетах денег достаточно", - заявил премьер.

О вотуме недоверия правительству

Глава правительства сообщил, что в среду завершилась история со взятием кабмином ответственности за четыре законопроекта, а в воскресенье подошел к концу срок, когда депутаты могли зарегистрировать вотум недоверия.

"С сегодняшнего дня начнется процедура внедрения законопроектов", - сообщил премьер.

Про коронавирус

"Мы посчитали необходимым продлить режим чрезвычайного положения в области общественного здоровья до 31 июля. Решение было принято вопреки благоприятной динамике", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что к середине июля количество зафиксированных случаев COVID-19 сократилось на примерно 40% по сравнению с серединой июня. Но, как добавил Кику, власти учли и мировую ситуацию.

Молдова отмечает годовщину вступления в Совет Европы

"Сегодня исполняется 25 лет со дня вступления Молдовы в Совет Европы. Это событие, которое предопределило развитие республики", - сообщил премьер.

Глава молдавского кабмина обратил внимание на поддержку Молдовы на протяжении последней четверти века.

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