В Молдове можно будет отдыхать, но при соблюдении ряда условий

Начиная с 16 июля жители Молдовы смогут отдохнуть в бассейнах, которые возобновляют работу по всей стране, главным критериям допуска граждан в рекреационные зоны станет отсутствие симптомов коронавируса, также необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Администраторы и владельцы зон отдыха в столице и других городах Молдовы готовятся к приему посетителей - с 16 июля доступ к бассейнам будет открыт, однако цены, в среднем, за посещение могут вырасти на 15-20%.

В первую очередь, всех посетителей будут тестировать на наличие вирусных заболеваний, проводя внешний осмотр и измеряя температуру тела. Не смогут посещать рекреационные зоны люди от 63 лет и старше, поскольку для этой возрастной категории существует повышенный риск инфицирования COVID-19.

Гражданам будет запрещено находиться группами более 3 человек, а шезлонги должны быть расставлены на расстоянии в полтора-два метра друг от друга. У каждого бассейна и прилегающих к нему зонах отдыха должен постоянно находиться дежурный врач. Все поверхности столиков и баров должны обрабатывать спиртосодержащими растворами не реже одного раза в два часа. © Sputnik / Максим Богодвид Подтверждена безопасность российской вакцины от коронавируса

Весь обслуживающий персонал обязан соблюдать меры противоэпидемической безопасности - находиться в перчатках, медицинских масках, защитных пластиковых экранах, полностью покрывающих лицо.

Решение о возобновлении работы рекреационных зон для граждан Молдовы было принято на минувшей неделе на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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