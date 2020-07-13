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Навыки удаленного обучения: молдавских педагогов начали переводить в онлайн

© CC0 / Pixabay / TBIT
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200713/30910382/navyki-udalennogo-obucheniya-moldavskikh-pedagogov-nachali-perevodit-v-online.html

Тысячи молдавских педагогов проходят курсы по овладению навыками работы с компьютером и основными приложениями, необходимыми для удаленного преподавания детям основных предметов, предусмотренных школьной программой.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований продолжает знакомить педагогов с основными методиками работы на компьютере. В рамках национальной программы "Класс будущего" с 13 июля в этот процесс включены 3 тысячи 335 учителей.

"Формирование навыков работы с современными цифровыми технологиями продолжит являться одной из главных задач министерства образования. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в инновациях. Начинать внедрять их мы будем с обучения дидактических кадров. Уверены, что навыки педагогов будут соответствовать новым требованиям времени", - заявил министр образования Игорь Шаров.

Девушка работает за ноутбуком
© Sputnik / Владимир Песня
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Чиновник назвал вызовы, которые возникли перед системой образования страны в связи с пандемией, "тяжелыми условиями", но выразил уверенность, что педагоги с честью справятся с этим испытанием и продолжат осуществлять свою профессиональную деятельность.

Первый этап внедрения национальной программы продлится до 22 июля и будет включать в себя электронные презентации и обучение педагогов возможностям работы с документами онлайн в специальных приложениях. После того, как все преподаватели пройдут обучение, 27 июля будет запущен второй этап национальной программы. В ходе этого тура обучения педагогов ознакомят с более сложными программами и приложениями для преподавания предметов в старших классах.

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Теги:
IT, обучение, навыки, педагоги


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