Приднестровцам, отказавшимся пройти тест на COVID-19, увеличат сроки карантина

В Оперштабе обсудили эффективность комплекса профилактических мер, принимаемых в Приднестровье в связи с пандемией коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 13 июл – Sputnik. Каждый житель Приднестровья, отказавшийся при пересечении границы проходить тест на COVID-19, будет в течение трех недель (21 день) находиться на строго контролируемом домашнем карантине. Такое решение приняли на заседании Оперативного штаба, проходившего под руководством лидера региона Вадима Красносельского.

"Ограничив миграционные потоки, мы минимизировали приток инфекции извне. Эта мера доказала свою эффективность. Каждый должен понимать, что является потенциальным носителем вируса, угрозой для здоровья членов семьи и всего окружения. Это элементарная ответственность", – пояснил необходимость принятого решения приднестровский лидер.

Как сообщили в пресс-службе Красносельского, за время пандемии лабораторно исследовано 16 тысяч 129 проб биоматериала жителей Приднестровья. Активно практикуется экспресс-тестирование, в том числе граждан, въезжающих в регион. Случается, что прибывшие из-за рубежа лица отказываются от проведения на границе медицинской процедуры. В нескольких случаях, убедив в целесообразности тестирования, специалисты выявили наличие вируса, которое потом было подтверждено лабораторно. Но есть и эпизоды, когда настоятельные рекомендации сотрудников пограничной службы по проведению теста, все же игнорировались.

Новая партия тестов

В ближайшее время ожидается прибытие в регион очередной партии тестов. Процедура для приднестровцев бесплатная. В Тирасполе работает COVID-лаборатория. Ведутся переговоры о приобретении оборудования для еще одной – рыбницкой.

По словам главы приднестровского Минздрава Кристины Албул, всемирный ажиотаж не позволяет оснастить лабораторию незамедлительно: оговорена поставка в течение ближайших полутора месяцев. Важно, чтобы она была оборудована к началу осени – именно на это время специалисты прогнозируют новую волну коронавирусной инфекции, отметили члены Оперштаба.

Новые послабления карантина

Поэтапное контролируемое смягчение карантинных ограничений тем не менее продолжается. С 10.00 до 16.00 жители Приднестровья – без возрастных и иных ограничений – могут пользоваться услугами электротранспорта (с соблюдением мер карантинной безопасности).

В понедельник дан старт работе фитнес-центров. Разработан регламент безопасной деятельности баров, кафе и ресторанов, принимающих посетителей в закрытых помещениях. Среди требований – трехметровая дистанция между столами, ограничение числа посетителей из расчета один человек на пять квадратных метров площади, одновременное нахождение в помещении не более 60 человек.

На заседании штаба обсуждался вопрос возобновления учебного процесса в автошколах. Предлагается совместить дистанционные уроки с очным обучением.

Беглец из монастыря

В воскресенье в Приднестровье не зарегистрировано ни одного случая инфицирования COVID-19: лабораторное исследование всех проб показало отрицательный результат. За прошлую неделю выявлено 48 носителей коронавируса. Для сравнения: в течение недели до этого – 58 фактов.

Недавно зафиксировали вспышку заражения коронавирусом нового типа в Кицканском Ново-Нямецком монастыре. Там выявлено 17 случаев инфицирования. Один монах, у которого диагностирован COVID-19, нарушив карантинные требования, покинул монастырь и незаконно выехал в направлении Кишинева.

Снижение смертности и рост рождаемости

За все время пандемии в Приднестровском регионе умерли 50 пациентов, у которых был определен диагноз COVID-19. При этом, число выздоровевших достигло тысячи 302. Отмечено также снижение на 5% общей смертности по итогам полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В то же время зарегистрирован рост уровня рождаемости. По словам главврача тираспольского Центра матери и ребенка Натальи Слепухи, в прошлом году к середине июля на свет появилось 705 малышей, а в текущем – 761 ребенок.

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