Молдова вместе с Казахстаном: в Кишиневе почтили память жертв COVID-19

Жители молдавской столицы в знак солидарности несут цветы к зданию консульства Казахстана в Кишиневе, вспоминая таким образом жертв коронавируса.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. К зданию консульства Казахстана в Молдове несут живые цветы. Представители молдавского народа так выражают свою сопричастность к трауру, объявленному в этой стране по всем жертвам коронавируса. Люди говорят, что от опасности инфицирования COVID-19 никто не застрахован, и лишь солидарность в борьбе с этой угрозой способна помочь народам СНГ и Европы победить невидимого врага.

© Sputnik / Кишиневцы возложили цветы к консульству Казахстана

В понедельник в Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и должностные лица почтили память жертв пандемии COVID-19. В церемонии приняли участие государственный секретарь Казахстана Крымбек Кушербаев, глава Администрации президента Ерлан Кошанов, секретарь Совбеза Асет Исекешев, начальник канцелярии президента Нурлан Онжанов и министр здравоохранения Алексей Цой. Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских каналов.

В понедельник, 13 июля, в Республике Казахстан день общенационального траура по жертвам пандемии COVID-19. В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, изменена сетка теле- и радиовещания.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса.

© Sputnik / Rodion Proca Приспущенный флаг у здания консульства Казахстана в Кишиневе.

"За каждой утратой скрывается трагедия многих людей – отцов и матерей, дочерей и сыновей, друзей и подруг", - подчеркнул он.

С начала пандемии в Казахстане выявили почти 60 тысяч случаев COVID-19, более 34 тысяч человек выздоровели. Скончались 375 инфицированных. В стране также наблюдается вспышка пневмонии. От осложнений от этой болезни в Казахстане умерли 628 человек.

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