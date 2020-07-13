Власти объявили о том, когда возобновят работу учебные заведения

Образовательные учреждения возобновят свою работу в 2020-2021 учебном году. Власти разработали несколько моделей возвращения учеников на уроки.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Учебные заведения возобновят свою работу с 1 сентября текущего года. Власти, однако, еще не приняли решение по тому, в какой форме будет проходить учебный процесс. Об этом на брифинге в понедельник сообщил глава Министерства образования, культуры и исследований Игорь Шаров.

"Пришло время разработать модели возвращений учеников в школы", - сообщил глава Минобразования.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 31 июля.

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