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Президент Игорь Додон

Додон подписал пакет законопроектов правительства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200713/30913139/dodon-promulgiroval-paket-zakonoproektov-pravitelstva.html

Поправки внесены в Закон о государственном бюджете. Они предусматривают поддержку населения и предпринимателей республики.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Президент Игорь Додон промульгировал (утвердил своей подписью) в понедельник проект законопроектов, по которым правительство взяло на себя ответственность 9 июля.

"Это поправки к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе, Закону о государственном бюджете на 2020 год, Закону о бюджете государственного социального страхования на 2020 год и Закону о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год", - заявил глава государства.

Ион Кику, архивное фото.
© Photo : Miroslav Rotari.
Кворум обеспечен: Кику представил законопроекты правительства в парламенте
Таким образом, после внесения изменений заработная плата медицинского персонала в медучреждениях будет увеличена в несколько этапов: на 30% с 1 сентября 2020 года, еще на 30% - с 1 января 2021-го и на 40% - в первой половине следующего года.

Кроме того, получатели государственных пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает 3000 леев, получат единовременную помощь в размере 700 леев.

Экономические агенты получат субсидии со стороны государства путем увеличения выплат: в Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности на 100 млн. леев и Кредитно-гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса на 50 млн. леев.

На развитие предпринимательской инфраструктуры в свободных экономических зонах Правительство выделит 50 млн. леев, а для государственной программы "Первый дом" - 20 млн. леев.

По словам Додона, после внедрения этих законов в общей сложности около миллиона граждан страны получат финансовую поддержку от государства, включая пенсионеров и получателей социальных пособий, работников системы здравоохранения, десятки тысяч аграриев, тысячи мелких предпринимателей, сотни семей полицейских и военных, десятки потомков врачей, чьи жизни унёс COVID-19.

Правительство утвердило под свою ответственность пакет законопроектов еще в начале июля, однако, их удалось представить парламенту только с четвертой попытки. Предыдущие заседания были сорваны по причине отсутствия кворума.

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