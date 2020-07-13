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В Молдове резкое похолодание: какой будет погода в последующие дни

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200713/30913982/v-moldove-rezkoe-pokholodanie--kakoy-budet-pogoda-v-posleduyuschie-dni.html

С вечера воскресенья в Молдове заметно похолодало: температура опустилась до +20… +24 градусов, поднялся сильный ветер. В чем плюсы и минусы нетипичной для июля погоды, и что ждет республику в ближайшее время – рассказал представитель Гидрометеорологической службы.

КИШИНЕВ, 13 июлl – Sputnik. По словам Геннадия Рошки, начальника Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, подобное похолодание является нормальным явлением.

"Мы привыкли к тому, что молдавское лето – это, как правило, температуры выше 30 градусов тепла. Но и во время теплого сезона возможно кратковременное ухудшение погоды", – рассказал Рошка для Sputnik Молдова.

С завтрашнего дня ветер стихнет

Специалист добавил, что резкое похолодание на территории Молдовы является следствием холодного циклона.

"Мы попали под влияние холодного атмосферного фронта. Сегодня вечером ветер стихнет, и погода стабилизируется. Завтра станет немного теплее: если сегодня столбик термометра показывает 20-25 градусов тепла, то во вторник температура поднимется до 26-29 градусов", – пояснил собеседник.  

Прогноз погоды на последующие 7 дней
© Photo : ГГС
Прогноз погоды на последующие 7 дней

Когда вернется жара

Прут
© Sputnik / Miroslav Rotari
Для многих населенных пунктов Молдовы объявлена новая угроза затоплений
Рошка отметил, что после прохождения холодного циклона на территорию республики вернутся теплые воздушные массы. К концу недели отметки термометра поднимутся до 25-30 градусов выше нуля.

"Несмотря на грядущее потепление новый "желтый код" метеоопасности из-за жары нам не грозит. Для объявления подобного предупреждения необходимы температуры +33 и выше. По нашим данным, на этой неделе воздух прогреется максимум до 30-31 градусов тепла", – подчеркнул собеседник.

Прохлада полезнее для здоровья

Рошка добавил, что подобное резкое изменение погоды благоприятно скажется на здоровье населения.

"Не стоит бояться понижения температуры – большинство людей лучше себя чувствуют в прохладную погоду, а не когда на улице 30 градусов. Прохлада не навредит и аграрному сектору – для сельскохозяйственных культур опасность представляют заморозки. Нынешняя погода благоприятна для самочувствия населения", – заключил эксперт.   

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