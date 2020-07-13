В Молдове резкое похолодание: какой будет погода в последующие дни

КИШИНЕВ, 13 июлl – Sputnik. По словам Геннадия Рошки, начальника Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, подобное похолодание является нормальным явлением.
"Мы привыкли к тому, что молдавское лето – это, как правило, температуры выше 30 градусов тепла. Но и во время теплого сезона возможно кратковременное ухудшение погоды", – рассказал Рошка для Sputnik Молдова.
С завтрашнего дня ветер стихнет
Специалист добавил, что резкое похолодание на территории Молдовы является следствием холодного циклона.
"Мы попали под влияние холодного атмосферного фронта. Сегодня вечером ветер стихнет, и погода стабилизируется. Завтра станет немного теплее: если сегодня столбик термометра показывает 20-25 градусов тепла, то во вторник температура поднимется до 26-29 градусов", – пояснил собеседник.
Когда вернется жара
"Несмотря на грядущее потепление новый "желтый код" метеоопасности из-за жары нам не грозит. Для объявления подобного предупреждения необходимы температуры +33 и выше. По нашим данным, на этой неделе воздух прогреется максимум до 30-31 градусов тепла", – подчеркнул собеседник.
Прохлада полезнее для здоровья
Рошка добавил, что подобное резкое изменение погоды благоприятно скажется на здоровье населения.
"Не стоит бояться понижения температуры – большинство людей лучше себя чувствуют в прохладную погоду, а не когда на улице 30 градусов. Прохлада не навредит и аграрному сектору – для сельскохозяйственных культур опасность представляют заморозки. Нынешняя погода благоприятна для самочувствия населения", – заключил эксперт.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>