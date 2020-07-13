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Врачи в больнице

Минздрав: в Молдове подтверждены 57 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200713/30914896/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-57-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 19 тысяч 439.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 57 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них два — в Приднестровье, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 19 тысяч 439.

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© Sputnik / Игорь Зарембо
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По данным ведомства, за последние сутки был проведен 551 тест, в том числе 388 первичных.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 12 тысяч 793.

Также в Минздраве сообщили еще о семи случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 649.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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Теги:
коронавирус


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