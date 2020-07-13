Любители мяса в Молдове должны знать, как выбрать качественный продукт

Не всегда на прилавки Молдовы попадают качественные продукты, бывает и так, что покупателю надо быть максимально внимательным, чтобы не потерять деньги и не заработать проблемы со здоровьем.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Мясные продукты всегда входили в традиционную молдавскую кухню, однако летом приобретать их надо максимально внимательно - повышенные температуры за окном и недостаточная термическая обработка блюда могут привести к тому, что человек рискует получить острое пищевое отравление.

"Все мясо, поступающее на прилавки магазинов Молдовы, должно проходить контроль, согласно ветеринарному сертификату №2. на все туши, которые разделывают мясники должно быть поставлено ветеринарное клеймо, свидетельствующее о соответствии товара требуемым критериям качества", - рассказал для Sputnik Молдова начальник кишиневского управления Национального агентства безопасности пищевых (НАБП) продуктов Роман Венгер. CC0 / pixabay / Jai79 Опасная свинина - Белоруссия запретила экспорт мяса из Молдовы

Каждое животное, выращиваемое на ферме, имеет свой номер с биркой, согласно которому ведется ветеринарный контроль. Специалисты следят за тем, чтобы каждое животное проходило вакцинацию во избежание возможности распространения эпидемий и случаев массового заражения скота.

"При выращивании мясных пород скота и птицы в частных фермерских хозяйствах нет смысла использовать гормональные препараты для более быстрого роста, а в больших хозяйствах антибиотики используют бесконтрольно, потому что зачастую их можно купить в ветеринарной аптеке без рецепта", - уточнил собеседник.

Антибиотики, применяемые для выращивания мяса, с попаданием в организм человека имеют свойства накапливаться. Этот аккумулятивный эффект приводит к постепенному вреду для всего организма. Дело в том, что при регулярном употреблении антибиотиков, в том числе поступающих в пищу с поедаемым человеком мясом, приводит к выработке резистентности организма к этой группе препаратов, как таковой.

Более остро проявляются проблемы со здоровьем человека в случае, если при выращивании скота или птицы были применены неоднократно гормональные препараты.

"Мы в Агентстве затрагиваем эти вопросы, чтобы люди более внимательно относились к продуктам, которые они покупают. В случае с покупкой мяса в супермаркетет человек вправе затребовать у администрации документы, подтверждающие происхождение продукта. То же самое касается приобретения мясных продуктов на сельскохозяйственных рынках", - рассказал Венгер. © Sputnik / Николай Хижняк Вкусный обед или насколько безопасно мясо молдавских кур

Человек может в письменном виде обратиться в профильное Агентство в случае, если качество продукта вызвало у него сомнения. НАБП оставляет за собой право провести проверку в торговой точке, деятельность которой вызвала нарекания у граждан.

На данный момент, несмотря на условия пандемии, спровоцированной коронавирусом, на складах в Молдове имеется достаточное для покрытия внутреннего спроса запасы мяса и мясных продуктов. В профильном министерстве неоднократно заявляли, что беспокоиться по поводу нехватки мяса в магазинах и на рынках страны гражданам беспокоиться не стоит.

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