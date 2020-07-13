Конец привилегий для судей - какие пенсии они получат

Пенсии молдавских судей будут интегрированы в единую систему социальных выплат, парламенту предстоит принять в окончательном чтении законопроект, согласно которому судьи при выходе на заслуженный отдых будут получать до 80 процентов от средней заработной платы.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Молдавская система выплаты пенсий нуждается в реформировании, об этом в интервью для Sputnik Молдова заявила депутат парламента Алла Дарованная. По мнению парламентария, постепенное включение режима расчета пенсий судей, исходя из общих критериев в отрасли, позволит сделать систему более прозрачной.

Есть в законопроекте, который предстоит рассмотреть народным избранникам на следующем пленарном заседании, пункт, который предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию для судей. Если на данный момент он составляет 50 лет и 6 месяцев, то постепенно его предлагается увеличить до 63 лет.

"Судьи, которые будут выходить на пенсию, имея необходимый стаж работы, смогут рассчитывать на пенсию в 55 процентов от средней зарплаты, которую получали последние несколько лет, но с тем условием, чтобы она не превышала 80 процентов от среднемесячного заработка по экономике", - подчеркнула Дарованная.

Сейчас средняя месячная пенсия судей составляет порядка 20 тысяч леев, что в 10 раз больше, чем у рядовых граждан. Парламент намерен также рассмотреть сокращение единовременного пособия, которое выделятся в случае снятия судьи с должности, сейчас оно измеряется несколькими сотнями тысяч леев.

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