Чебан: на первом этапе детсады откроются только для подготовительных групп

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Решение об открытии детских садов в столице должна принять Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Ранее результаты первого этапа опроса родителей, дети которых посещают детсад, показали, что 66 процентов выступают за открытие дошкольных учреждений, а на втором этапе — 51 процент родителей. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, для удобства и обеспечения безопасности как детей, так и сотрудников, примэрия рассматривает план действий.

В соответствии с этим планом, на первом этапе детские сады откроются только для детей из подготовительных групп, причем на это будет отпущена неделя в зависимости от рекомендаций специалистов.

Далее еженедельно будут возобновлять работу и другие возрастные группы.Это необходимо для мониторинга заболеваемости и для того, чтобы избежать перегрузки персонала детсадов, отметил Чебан.

Кроме того, примэрия готовится к возобновлению школьных уроков, начиная с 1 сентября.

"Существует несколько сценариев работы гимназий и лицеев. Возможно, они будут работать в две смены. Способы и критерии разделения класса будут определять директора учебных заведений" - написал Чебан.

Генпримар подчеркнул, что образовательный процесс необходимо возобновлять и муниципалитет прилагает все усилия в этом направлении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova