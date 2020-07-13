Река чуть не превратилась в ручей, но Бык вновь вернет свой облик

Состояние одного из символов Кишинева вызывало опасение экологов, однако в примэрии столицы решили предпринять кардинальные меры, чтобы привести водоем в нормальный вид.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. В понедельник начались масштабные работы по расчистке русла реки Бык, которая за три с половиной десятилетия практически полностью была загрязнена сточными водами и утратила былой облик. О том, что реку почистят и благоустроят территорию вокруг, сообщил в социальных сетях генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Полностью очистят русло водоема на отрезке улиц Михай Витязул и Фередеулуй.

"На месте был подробно обсужден план действий, после чего были расположены техника и оборудование, необходимые для начала работ", - написал Чебан. Primăria Chişinău Река Бык - в эпицентре внимания: примар Кишинева сообщил о кардинальных мерах

Общая стоимость проекта составляет 3 миллиона 500 тысяч леев. Средства предусмотрены в муниципальном бюджете и предназначены для очистки более 2 километров русла реки. Срок выполнения работ - полтора месяца.

Решение об очистке реки было принято в связи с наводнениями, происходящими в этой зоне во время ливней. Комиссия проанализировала ситуацию и выдвинула конкретные предложения для выработки наиболее разумных решений проблемы.

"Согласно договору, подписанному в 2017 году, работы будут выполняться генеральным подрядчиком АО "Feraru-S", который тогда выиграл тендер, а также провел работы на участке Михай Витязул - Петру Рареш", - сообщил Чебан.

Сейчас столичные власти анализируют возможность очистки и других частей реки Бык, поскольку ее нынешнее состояние, по оценкам экологов, близко к экологической катастрофе. Кроме того, одной из причин наводнения на улице Албишоара во время ливней стала заиленность и общая загрязненность реки.

"Загрязнение представляет опасность для экосистемы реки Бык. В реке Бык уже лет двадцать не живет никто, кроме болезнетворных микробов. С 2003 года мы, как ни старались, ни одного живого организма там не обнаружили", - отметил в комментарии для Sputnik Молдова начальник кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимир Гараба.

Река, отравленная сбросами в столице, течет дальше. В новоаненском районе эта вода активно используется в сельском хозяйстве – она применяется для орошения, ею поят животных. Потом люди употребляют произведенную с использованием такой воды продукцию.

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