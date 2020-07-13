Уезды или районы — как не наступить на грабли и никому не навредить

Премьер-министр Ион Кику на днях заявил, что кабинетом министров подготовлена концепция реформы — к 2023 году вернуться к административному делению, схожему с тем, что существовал в Молдове с 1998 по 2003 годы.

Премьер специально отметил, что речь не идет о копировании реформы образца 90-х годов, в результате чего в Молдове были упразднены районы и появились жудецы — уезды.

"Реформа местной и центральной публичной администрации, которая включает в себя и изменения на административно-территориальном уровне абсолютно необходима для Республики Молдова. Но упрощенный подход - оставляем определенное число примэрий, районов – неправильный. Эта реформа значительно глубже", — сказал Кику в радиостудии Sputnik Молдова.

Понятно, почему глава правительства подчеркивает, что речь не идет о "втором переиздании" уездов — премьер отметил, что в первую очередь речь идет о разграничении полномочий между центральным и местным уровнем власти.

Ведь опыт, полученный в 1998 году, оказался крайне противоречивым. Реорганизация небольших районов в крупные уезды проводилась наспех и "по живому". В итоге массовое недовольство населения обрушило рейтинг правящего в Молдове на тот момент большинства — "Альянса за демократию и реформы" (АДР).

Почему провалилась реформа в 90-х годах

В 1998 году правительство, назначенное АДР, взялось за укрупнение административных единиц. Вместо 40 районов Молдова была разделена на 9 жудецев. От внимания обозревателей не ускользнул тот факт, что новая система до мелочей копировала внутреннее устройство Румынии. В ряде случаев это выглядело едва ли ни анекдотически. Например, была введена должность префекта, однако назначенные на эти посты чиновники сплошь и рядом представления не имели, чем, собственно им нужно заниматься. В лучшем случае, они пытались дублировать функции местных советов, в худшем — просто бездействовали.

Правительство настаивало, что главная цель преобразований — уменьшить число местных чиновников и упростить управление. Однако критики реформы считали, что главный мотив власти был политическим — унификация административного деления Молдовы и Румынии и попытка урезать расходы. Убедительных аргументов в свою защиту правительство не сумело отыскать. Действительно, подготовка к "переделу" страны была проведена из рук вон плохо.

Административных центров стало в разы меньше, при этом структуры образования, здравоохранения и госуслуг даже не пытались адаптировать к новой ситуации — там царило повальное сокращение. В итоге огромные массы людей в селах оказались практически отрезаны от жизненно важных услуг. Если до 1998 года, чтобы получить нужную справку, достаточно было добраться до районного центра, то после реформы приходилось отправляться в уездный город. Нагрузка на систему резко выросла, а денег больше не стало. Совсем наоборот, ведь инициаторы реформы надеялись сэкономить, а не тратить. Трагичнее всего выглядела ситуация в здравоохранении — попасть к врачу для сельского жителя было крайне трудно.

Реформа, проведенная АДР, была воспринята населением страны крайне негативно и встретила бесславный конец в 2003 году, когда были отменены жудецы и возвращена система деления Молдовы на районы.

Местная власть обходится государству слишком дорого

К идее укрупнения районов за последние десять лет возвращались не раз. Об этом говорили и во время правления "Альянса за европейскую интеграцию" — в 2010 году одним из самых ярых сторонников реформы был и. о президента Молдовы Михай Гимпу. Однако премьер-министр Владимир Филат тогда не поддержал эти настроения, заявив, что развивать местное управление можно и при существующей системе.

В 2017 году премьер-министр Павел Филип заявил о планах по оптимизации органов управления, которые подразумевали сокращение числа примэрий в три или даже в четыре раза. Тогда против этой идеи выступил президент Молдовы Игорь Додон. В социальной сети Facebook он заявил, что выступает категорически против подобных экспериментов и назвал инициативы Филипа "антисоциальными".

Спустя три года позиция Игоря Додона не претерпела изменений. "Согласен, что реформа местной публичной администрации нужна, но я категорически против таких преобразований по модели, которая была до 2003 года. Не согласен с возвращением к уездам. Что касается примэрий, то нужно быть очень внимательными", — сказал глава государства в эксклюзивном интервью для Sputnik Молдова.

Кабинет министров Иона Кику, в свою очередь, считает, что административно-территориальная реформа неизбежна. "Сегодня в Молдове административный аппарат в регионах, общее количество чиновников местного уровня - наибольшие по сравнению со всеми странами Европы. Есть сотни примэрий в селах, где на данный момент проживают по 700-1000 человек. Ежегодно миллиарды леев иррационально тратят на содержание тысяч чиновников в регионах", - написал Кику на странице в Facebook.

Удастся ли провести реформу и никому не навредить

Очевидно, что вопрос об успехе или о провале административно-территориальной реформы будет зависеть прежде всего от мотивов, которые движут ее инициаторами.

Опыт показывает, то если реформу проводят исключительно для экономии денег, то ее постигнет неудача. Так произошло с делением страны на уезды в 1998 году, так случилось с "оптимизацией образования" в исполнении Майи Санду в 2012 году, которое обернулось уничтожением сотен сельских школ.

В этом смысле не прошло незамеченным, что Ион Кику больше говорит об улучшении качества управления, чем об экономии средств — хотя плох тот премьер-министр, который не стремится к сокращению расходов. Премьер не считает, что цели реформы можно добиться исключительно укрупнением административных единиц. Без модернизации фундаментальных принципов местного публичного управления в Молдове финансовая самостоятельность примэрий останется недостижимой мечтой, а передел районов будет выглядеть как латание ветхого одеяла, которое все равно порвется, не в одном, так в другом месте.

Вызывает оптимизм тот факт, что правительство не торопится принимать решений, не изучив вопрос. Концепция административно-территориальной реформы, подготовленная кабинетом министров Кику, скорее всего, будет опубликована для общественного обсуждения — и тогда появится возможность внимательно изучить конкретный документ.

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