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Велосипедист

Движение транспорта на одной из улиц Кишинева ограничили

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
События Кишинева (48)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30919267/dvizhenie-transporta-na-odnoy-iz-ulits-chisinau-ogranichili.html

В столичной администрации объяснили, что ограничительные меры связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 14 июл- Sputnik. Движение транспорта в течение двух дней, 14 и 15 июля, ограничено на столичной улице Отоваска на участке между улицами Вадул луй Водская и Подул-Ыналт. Об этом сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

Ремонт дороги
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Дошла очередь: объявлен тендер на ремонт оживленной кишиневской магистрали
В столичной администрации уточнили, что "такие меры приняты в связи с необходимостью проведения работ по реабилитации фекального коллектора".

В связи с этим несколько изменился маршрут общественного транспорта. Так, микроавтобусы №113, 169 и 191 будут ездить с улицы Измаильская по улицам Заводская, Подул-Ыналт и далее по установленному маршруту.

Водителей просят следовать дорожным указателям и объезжать указанный участок.

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Тема:
События Кишинева (48)

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