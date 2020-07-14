Движение транспорта на одной из улиц Кишинева ограничили

В столичной администрации объяснили, что ограничительные меры связаны с необходимостью проведения ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 14 июл- Sputnik. Движение транспорта в течение двух дней, 14 и 15 июля, ограничено на столичной улице Отоваска на участке между улицами Вадул луй Водская и Подул-Ыналт. Об этом сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

В столичной администрации уточнили, что "такие меры приняты в связи с необходимостью проведения работ по реабилитации фекального коллектора".

В связи с этим несколько изменился маршрут общественного транспорта. Так, микроавтобусы №113, 169 и 191 будут ездить с улицы Измаильская по улицам Заводская, Подул-Ыналт и далее по установленному маршруту.

Водителей просят следовать дорожным указателям и объезжать указанный участок.

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