Додон обратился к Макрону: о чем заявил президент Молдовы

Глава Республики Молдова пожелал мира и процветания народу Франции в связи с национальным праздником, который отмечается в этом государстве.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил французского лидера Эмманюэля Макрона с национальным праздником - Днем взятия Бастилии.

"Этот знаменательный для французов день предоставляет возможность отметить особую роль Франции в утверждении и продвижении универсальных ценностей свободы, равенства и братства, а также подтвердить общее обязательство воплощать их в конкретные дела на благо наших граждан и государств", - сказано в поздравительном послании Додона Макрону.

© REUTERS / POOL / File Photo / Gonzalo Fuentes Назван новый премьер-министр Франции

Молдавский президент выразил признательность за последовательную поддержку, которую Франция оказывает республике в осуществлении процессов демократизации и модернизации.

"Построение крепких двусторонних партнерских отношений, основанных на объединяющих нас тесных дружественных связях, является приоритетом для Молдовы. Убежден, что наш диалог в областях, представляющих общий интерес, будет развиваться и впредь", - отметил Додон.

Президент Молдовы поблагодарил Францию за оказанную республике поддержку, напомнив о подаренном медицинском оборудовании для борьбы с COVID-19.

"Твердо верю в то, что единство и солидарность позволят нам пройти это трудное испытание", - заключил Додон.

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