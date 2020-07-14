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Экспонат Ботанического сада в Кишиневе

За какие нарушения в Ботаническом саду Кишинева можно получить штраф

© Photo : alexandrumirza1@gmail.com
Общество
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Тема:
События Кишинева (48)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30920844/rakie-narusheniya-botanicheskii-sad-chisinau-mozhno-poluchit-shtraf.html

Посетителей Ботанического сада предупреждают о сохранении некоторых ограничений и несении юридической ответственности за нарушения.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Ряд ограничений действует для тех, кто хочет отдохнуть в Ботаническом саду Кишинева. Запрещены велосипедные прогулки для лиц старше 10 лет после 10.00.

Цветущее дерево.
© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
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Кроме того, не разрешается езда на транспортных средствах за пределами общественных дорог и специально отведенных площадок.

Ограничения на прогулки в Ботаническом саду касаются и выгула домашних питомцев вне зависимости от возраста и размера животного.

Посетителям не разрешается охотиться и рыбачить в водоемах, расположенных на территории Ботанического сада. Ограничения содержатся в указе Министерства образования, культуры и исследований. Те, кто ловит диких птиц и животных, уничтожает муравейники, норы, гнезда или укрытия братьев меньших, также будут наказаны.

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Тема:
События Кишинева (48)

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