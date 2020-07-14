За какие нарушения в Ботаническом саду Кишинева можно получить штраф

Посетителей Ботанического сада предупреждают о сохранении некоторых ограничений и несении юридической ответственности за нарушения.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Ряд ограничений действует для тех, кто хочет отдохнуть в Ботаническом саду Кишинева. Запрещены велосипедные прогулки для лиц старше 10 лет после 10.00.

Кроме того, не разрешается езда на транспортных средствах за пределами общественных дорог и специально отведенных площадок.

Ограничения на прогулки в Ботаническом саду касаются и выгула домашних питомцев вне зависимости от возраста и размера животного.

Посетителям не разрешается охотиться и рыбачить в водоемах, расположенных на территории Ботанического сада. Ограничения содержатся в указе Министерства образования, культуры и исследований. Те, кто ловит диких птиц и животных, уничтожает муравейники, норы, гнезда или укрытия братьев меньших, также будут наказаны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova