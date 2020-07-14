11:05 14 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.13
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.63
Поиск
Стационар

Хроники COVID-19 в Молдове: число выздоровевших растет

© AFP 2020 / SAUL LOEB
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1541)
151 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30920937/hroniki-covid-19-moldova-chislo-vyzdorovevshikh-rastet.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. К утру вторника в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 240 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших достигло 13 тысяч 33. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
Российскую вакцину от коронавируса надеются начать производить в сентябре
Всего в Молдове подтверждены 19 тысяч 439 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых тысяча 321 - в Приднестровье. 

В тяжелом состоянии находятся 358 человек, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще порядка тысячи госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрировано еще три летальных исхода от осложнений на фоне COVID-19. У умерших пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся достигло 652 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1541)

По теме

Российским лекарством от коронавируса заинтересовались за рубежом
Подтверждена безопасность российской вакцины от коронавируса
Как лечат давно известные болезни и коронавирус в тропических странах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля
Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться