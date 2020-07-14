За что примэрия Кишинева пообещала штрафовать

Штраф для тех, кто не борется с опасным сорняком на своих участках, составляет до трех тысяч леев: под санкции попадают не только предприниматели, но и физические лица.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Десятки штрафов выписаны в Кишиневе за прошедшую неделю за то, что владельцы некоторых земельных участков не подключились к борьбе с опасным сорняком – амброзией. Об этом заявили во вторник на заседании муниципальных служб.

Как рассказал примар (мэр) столицы Ион Чебан, штраф для тех, кто не наведет порядок на собственных участках и не искоренит амброзию, составляет до трех тысяч леев.

"Мы не можем заходить на территорию частных владений людей. Предусмотрены законодательные нормы в этом смысле (в борьбе с амброзией - ред.), и если они не соблюдаются, то надо наказывать. Это общая ответственность", - сказал Чебан.

За прошлую неделю на Ботанике составили десять протоколов, на Буюканах - восемь, на Рышкановке - семь, на Чеканах – пять, а в Центре – тринадцать протоколов. Кроме того, в каждом столичном секторе владельцам участков, где растет сорняк, выписаны предписания для искоренения амброзии.

Чем опасна амброзия

Ядовитая пыльца амброзии является мощным аллергеном. А период цветения в зависимости от погодных условий может длиться с апреля по октябрь.

В советские времена это растение было карантинным. Это означает, что импортируемую в Молдову продукцию проверяли на наличие семян амброзии, которые, в частности, прилипают к семенам пшеницы и влияют на качество сделанной из нее продукции.

В 2018 году это ядовитое растение правительство Молдовы включило в список запрещенных и разработало программу по борьбе с ним.

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