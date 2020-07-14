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Тепловоз с грузовыми вагонами на путях

"Железная дорога Молдовы": в Кагульском районе участок путей ушел под воду

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30921530/zheleznaya-doroga-moldova-kagul-rayon-uchastok-putey-ushel-pod-vodu.html

ЧП в одном из населенных пунктов на юге Молдовы: из-за разлившейся реки Прут там ограничено движение грузовых железнодорожных составов.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. На участке железной дороги Кагул-Колибаш близ села Крихана Веке вода разлившейся реки Прут полностью затопила пути. Об этом сообщило госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).

Железнодорожные пути в районе села Крихана Веке ушли под воду
© Photo : Facebook / Calea Ferată din Moldova
Железнодорожные пути в районе села Крихана Веке ушли под воду
"Движение грузовых поездов на этом участке остается приостановленным. Оно возобновится сразу после того, как уровень воды не будет создавать опасность и затрагивать передвижение поездов в этой зоне. Все предпринимаемые действия координируются и контролируются руководством предприятия", - отметили в ЖДМ.

Еще пять дней назад вода находилась примерно в метре от железнодорожных путей, а 10 июля подобралась вплотную к ним. Тогда же было принято решение о приостановке движения поездов по этому участку.

В некоторых населенных пунктах до 17 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с удержанием высоких уровней воды. Речь идет об участке между селами Леушены и Брынза.

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