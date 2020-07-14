"Железная дорога Молдовы": в Кагульском районе участок путей ушел под воду

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. На участке железной дороги Кагул-Колибаш близ села Крихана Веке вода разлившейся реки Прут полностью затопила пути. Об этом сообщило госпредприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).
"Движение грузовых поездов на этом участке остается приостановленным. Оно возобновится сразу после того, как уровень воды не будет создавать опасность и затрагивать передвижение поездов в этой зоне. Все предпринимаемые действия координируются и контролируются руководством предприятия", - отметили в ЖДМ.
Еще пять дней назад вода находилась примерно в метре от железнодорожных путей, а 10 июля подобралась вплотную к ним. Тогда же было принято решение о приостановке движения поездов по этому участку.
В некоторых населенных пунктах до 17 июля продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с удержанием высоких уровней воды. Речь идет об участке между селами Леушены и Брынза.
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