Кишинев становится все уютней - еще один сквер украсит молдавскую столицу

Зоны отдыха в городе одна за другой приобретают надлежащий вид, еще один сквер столичная мэрия намерена обустроить на площадке, прилегающей к Академии искусств на входе в парк Valea Morilor.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан представил жителям столицы новый проект по благоустройству. Работы начнутся в ближайшие несколько дней, необходимая специальная техника уже находится на месте.

"Речь идет о сквере на улице Алексея Матеевича, возле Академии музыки, театра и изобразительных искусств", - написал столичный градоначальник на своей страничке в социальной сети в Facebook. © Sputnik / Miroslav Rotari Стадион в парке La Izvor вскоре сможет принять два спортивных соревнования

Пешеходная зона, которая связывает две лестницы, ведущие в парковый комплекс, будет выложена плиткой, а круг из цветов будет выглядеть так, как на эскизах, которые представили в мэрии. Кроме того, в сквере будут установлены скамейки и оборудована игровая площадка для самых маленьких жителей Кишинева.

Еще один вход в парк Valea Morilor,со стороны улицы Александреску неподалеку от территории Международного выставочного центра MoldExpo, сотрудники коммунальных служб примэрии уже начали облагораживать. Здесь будет создана комфортная пешеходная зона, такое решение муниципальные власти приняли в связи с тенистостью аллеи, расположенной здесь.

Для того, чтобы частный транспорт не мешал удобству кишиневцев и гостей столицы, у входов в парк организуют современные парковки, где все, прибывающие на отдых, смогут оставить свои автомобили и отправиться на прогулку.

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