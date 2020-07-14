Проезд под мостом на Телецентре украсят художественным граффити

Работы по оформлению участка в одном из районов Кишинева финансируются в рамках национальной кампании "#NeamPornit", продвигающей туризм и национальные традиции.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Обширную зону под автомобильным мостом в столичном микрорайоне Телецентр украсят художественным граффити. Об этом заявил генеральный примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Рисунок будет выполнен с использованием элементов туристического бренда Молдовы под названием "Древо жизни". Победителем конкурса стал художник-монументалист Дмитрий Потапов, который в течение 35 дней разрисует около 3 тысяч 800 квадратных метров бетонного покрытия, сообщил градоначальник.

Стоимость проекта составляет 300 тысяч леев. Эти деньги были предоставлены в виде пожертвований столичными экономическими агентами.

Инициатива по украшению проезда под мостом стала частью национальной кампании #NeamPornit, направленной на продвижение туризма и национальных традиций, пояснил Чебан.

Конкурс по отбору художника стартовал в мае. Тогда же с внешней стороны перил моста появились металлические контейнеры с живыми цветами.

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