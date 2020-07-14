Пьяный за рулем: после смертельного ДТП водитель получил три года тюрьмы

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. К трем годам лишения свободы с аннулированием права на вождение автомобилей приговорен водитель, совершивший год назад ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает прокуратура района Новые Анены. Осужденный был взят под стражу в зале суда.
Трагедия произошла в ночь на 28 мая 2019 года на трассе G106, когда подсудимый ехал на автомобиле Suzuki со стороны села Мерены по направлению к Максимовке. Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем BMW.
После удара водитель ехавшего навстречу авто был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его 26-летняя пассажирка скончалась на месте.
Результаты теста на алкоголь показали, что во время аварии концентрация алкоголя в крови у находившегося за рулем Suzuki мужчины составляла 1,43 грамма на литр, что соответствует повышенной степени алкогольного опьянения.
Лобовое столкновение двух авто: пассажирка скончалась на месте - фото>>>
Прокуроры заявили, что будут оспаривать решение суда первой инстанции, поскольку считают его слишком мягким, и настаивать на приговоре виновника к пяти годам лишения свободы.
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