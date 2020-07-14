14:16 14 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.13
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.63
Поиск
ДТП в Новых Аненах

Пьяный за рулем: после смертельного ДТП водитель получил три года тюрьмы

© Photo : Inspectoratul de Poliție Anenii Noi
Общество
Получить короткую ссылку
78 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30923985/pyaniy-za-rulem-posle-smertelnogo-dtp-voditel-poluchil-tri-goda-tyurmy.html

Прокуратура заявила, что считает вынесенный приговор слишком мягким и будет настаивать на пяти годах лишения свободы для виновника ДТП.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. К трем годам лишения свободы с аннулированием права на вождение автомобилей приговорен водитель, совершивший год назад ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает прокуратура района Новые Анены. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Папки с документами, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
Прокуратура завершила следствие по громкому делу о смертельном ДТП в столице

Трагедия произошла в ночь на 28 мая 2019 года на трассе G106, когда подсудимый ехал на автомобиле Suzuki со стороны села Мерены по направлению к Максимовке. Нарушив правила дорожного движения, он выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем BMW.

После удара водитель ехавшего навстречу авто был госпитализирован в тяжелом состоянии, а его 26-летняя пассажирка скончалась на месте.

Результаты теста на алкоголь показали, что во время аварии концентрация алкоголя в крови у находившегося за рулем Suzuki мужчины составляла 1,43 грамма на литр, что соответствует повышенной степени алкогольного опьянения.

Лобовое столкновение двух авто: пассажирка скончалась на месте - фото>>>

Прокуроры заявили, что будут оспаривать решение суда первой инстанции, поскольку считают его слишком мягким, и настаивать на приговоре виновника к пяти годам лишения свободы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Страшное ДТП в столице: установлен второй участник предполагаемой гонки
Серьезное ДТП в Бельцах: Audi столкнулась с автоцистерной "Камаз"
Теги:
ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля
Гореть может несколько дней: что случилось на борту военного американского корабля
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться