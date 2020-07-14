Ворочали миллионами: в Молдове задержали группировку наркоторговцев - видео

В течение двух месяцев молдавские оперативники следили за деятельностью наркогруппировки, члены которой реализовывали марихуану не только по всей республике, но и в пенитенциарных учреждениях.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Сотрудники полиции и прокуратуры задержали преступную группировку из семи человек, которых подозревают в распространении на территории республики наркотиков.

По данным следствия, семеро мужчин в возрасте от 17 лет до 41 года выстроили четкую криминальную иерархию, при этом у каждого из членов формирования были свои задачи.

В столичной полиции утверждают: килограммы марихуаны сбывали не только в молдавской столице, но и в ряде пенитенциарных учреждений, в частности, в Липканах. Руководил реализацией наркотиков в тюрьме один из заключенных.

Проведя обыски по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, сотрудники полиции и прокуратуры обнаружили 15 килограммов расфасованной крупными партиями марихуаны, мобильные телефоны, использовавшиеся для договоренностей о продаже наркотических веществ, банковские карты, на которые осуществлялись финансовые перечисления.

Обыски провели и в камере, где содержится осужденный, подозреваемый на этот раз в посредничестве торговли запрещенными веществами внутри пенитенциарного учреждения. У него также нашли смартфон.

Всех членов преступной группировки задержали на 30 дней. Теперь им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. Оперативники проверяют причастность других лиц к преступной схеме.

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