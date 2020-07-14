Совет с учениками и родителями: обсуждается процесс занятий в школах Молдовы

В Министерстве образования, культуры и исследований Молдовы обсуждают возможность организации и переоборудования помещений в случае, если с 1 сентября ученики пойдут в гимназии и лицеи.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. В Министерстве образования, культуры и исследований всерьез занялись проблемой подготовки учебных заведений к 1 сентября, хотя пока не определена точная схема, по которой будут заниматься дети и подростки в помещениях гимназий и лицеев.

В профильном ведомстве предлагают максимально увеличить социальную дистанцию между учениками таким образом, чтобы опасность инфицирования вирусом нового типа была минимизирована.

"Просим директоров образовательных учреждений детально обсудить новую схему размещения учащихся, чтобы учитывались критерии безопасности. Каждое учебное заведение вправе организовать процесс так, как решит большинство", - заявил глава Минобразования Игорь Шаров, обращаясь к педагогам, ученикам и их родителям. © Sputnik / Виталий Аньков Решение правительства: проекты для молдавских школ, позаботятся о многих

До 1 августа нынешнего года все средние и средне-специальные учебные заведения страны должны будут представить в ведомство компромиссный вариант - как будет организован процесс получения знаний, количество смен, на каком расстоянии расставят парты.

В свою очередь, глава Управления общего образования Валентин Круду попросил всех представителей территориальных организаций представить модель возобновления процесса обучения в гимназиях и лицеях республики с четкими формулировками по соблюдению мер провоэпидемической безопасности.

Кроме того, в министерстве представили семь моделей возобновления работы школ в следующем учебном году:

физическое присутствие всех учеников в школах;

обучение в две смены (министерство допускает проведение сокращенных уроков по 30 минут);

комбинированное обучение (модель предусматривает ежедневное чередование дистанционного образования с обучением учеников в школах); © Fotolia / WavebreakmediaMicro Как контрактнику в вузе Молдовы перейти на бесплатное обучение

гибридное обучение (половина учеников будет обучаться онлайн, а другая — присутствовать в школе. Они должны регулярно чередоваться);

еженедельное обучение (оно предусматривает, что половина детей учится онлайн, а другая — в школе. Каждую неделю они должны меняться);

дистанционное обучение (этот механизм будет применяться в случае форс-мажора: рост случаев заражения COVID-19 в классе, школе, населенном пункте);

смешанное обучение (оно предусматривает совмещение нескольких моделей).

Глава министерства подчеркнул, что каждой школе предстоит выбрать наиболее подходящую для себя модель.

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа с 11 марта свои двери закрыли все образовательные учреждения Молдовы, а процесс обучения перевели в онлайн-формат. С 17 марта по 15 мая в республике действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действует до 31 июля.

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